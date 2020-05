FC Bayern München: Noch kein neuer Vertrag – sucht dieser Bayern-Star das Weite?

München. Steht ein absoluter Top-Star des FC Bayern München vor dem Absprung? Sein Vertrag läuft nur noch bis 2021, die Vertragsverhandlungen stocken.

Interesse soll es jetzt aus der italienischen Serie A geben. Kehrt David Alaba dem FC Bayern München den Rücken?

FC Bayern München: Zieht es David Alaba in die Serie A?

David Alaba steht bei den Bayern seit 2008 unter Vertrag. In seinen zwölf Jahren beim Rekordmeister gewann der Österreicher satte acht Mal die Deutsche Meisterschaft.

Mit einem weiteren Titel würde er mit Franck Ribéry als erfolgreichster Bundesliga-Spieler der Geschichte gleichziehen.

Diese Spieler gewannen die meisten Deutschen Meisterschaften:

Franck Ribéry: 9x David Alaba, Thomas Müller, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Oliver Kahn, Mehmet Scholl: 8x u.A. Manuel Neuer, Rafinha, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Javi Martinez

Doch Alabas Zukunft in München ist ungewiss. Sein Vertrag läuft noch ein knappes Jahr. Eine Verlängerung bisher? Fehlanzeige. Und das obwohl Präsident Herbert Hainer in einem Interview erklärt hatte, er sei zuversichtlich „mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern zu können.“

Damit waren neben Alaba Manuel Neuer und Thiago gemeint. Bisher hat nur Thiago einen neuen Kontrakt unterschrieben.

Antonio Conte gilt als großer Fan von David Alaba. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Dieser Umstand entgeht den europäischen Top-Klubs natürlich nicht. Die Personalie Alaba ist hochinteressant. Angeblich will jetzt auch Inter Mailand in das Rennen um den 27-Jährigen einsteigen. Das berichtet „Sport 1“.

Mailands Trainer Antonio Conte wollte ihn schon in seiner Zeit als Chelsea Trainer nach London holen, scheiterte mit seinem Versuch. Jetzt hofft er, dass es im zweiten Versuch klappt.

Namenhafte Konkurrenz für Inter

Die Konkurrenz für den drittplatzierten der Serie A ist allerdings riesig. Auch die spanischen Schwergewichte FC Barcelona und Real Madrid sollen Interesse an einem Transfer hegen.

Ganz vom Tisch ist aber auch eine Verlängerung bei den Bayern nicht. Die Gespräche waren in der Corona-Pause zum Erliegen gekommen. Möglich, dass mit dem Re-Start der Bundesliga auch die Verhandlungen wieder aufgenommen werden.

Weitere Hintergründe zum Vertragspoker von David Alaba liest du hier>>> (mh)