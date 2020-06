Gibt es ein Müller-Comeback in der Nationalmannschaft? Oliver Bierhoff bezieht Stellung.

FC Bayern München: Nationalelf-Comeback für Müller und Co.? Das sagt Oliver Bierhoff

Er hat es allen gezeigt: Thomas Müller war in der Rückrunde eine der wichtigsten Säulen im Spiel des FC Bayern München. Etwas, das ihm Nationaltrainer Joachim Löw vor der Saison wohl nicht mehr zugetraut hat.

Löw nominierte den Vorlagenkönig neben Mats Hummels und Jerome Boateng kurzerhand nicht mehr für die DFB-Elf. Könnte Müller wegen seiner starken Leistungen aber schon bald ein DFB-Comeback feiern? DFB-Teammanager Oliver Bierhoff bezog dazu klar Stellung.

FC Bayern München: Das sagt Oliver Bierhoff über Thomas Müller

Der 52-Jährige sprach im „Sport1 Doppelpass“ erstmals deutlich über die vieldiskutierte Möglichkeit eines Müller-Comebacks. Neben Müller zeigte auch Hummels über die gesamte Saison gute Leistungen. Boateng überzeugte seit dem Trainerwechsel beim FCB ebenfalls.

Oliver Bierhoff mit Bundestrainer Joachim Löw.

„Ich als Trainer würde den aufstellen, der am Wichtigsten für die Mannschaft ist. Das heißt nicht, dass immer der Beste spielen muss“, so Bierhoff. „Manchmal gibt es Konstellationen von Mannschaften, dass ich zwei Nicht-Beste spielen lasse, weil sie in der gesamten Konstellation besser sind.“

----------

Bundesliga-Top-News:

Roman Bürki gesteht – „Fühlte sich so an, als würde es einen erdrücken“

Bierhoff mit schonungsloser S04-Analyse: „Das tut weh!“

----------

Dann wird Bierhoff konkret: „Mich freut es, dass Jerome Boateng und Mats Hummels gute Leistungen bringen. Die Entscheidung ist Jogi Löw damals nicht leicht gefallen. Er wollte ein klares Zeichen in Richtung der jungen Spieler setzen. Daher gehe ich nicht davon aus, dass er morgen seine Meinung ändert.“

Müller nennt Bierhoff nicht beim Namen. Sein Schlusssatz lässt daher Raum für Spekulationen: „Die Entscheidung war damals nicht endgültig, das ist damals so rübergekommen.“ Löw selbst zeigte sich noch vor wenigen Wochen aber eher abgeneigt, Müller erneut in die DFB-Elf zu berufen. (the)