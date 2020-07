FC Bayern München: Müller-Wohlfahrt tritt gegen Guardiola nach – „Konnte ich mir nicht gefallen lassen“

Über 40 Jahre war Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt beim FC Bayern München als Mannschaftsarzt tätig. Lediglich einmal gab es eine kurze Unterbrechung in der ansonsten außerordentlich erfolgreichen Beziehung zwischen Arzt und Verein – als Pep Guardiola der Trainer des FC Bayern München war.

Wie es zu dem Zerwürfnis kam, offenbart Müller-Wohlfahrt jetzt in einem Interview und kritisiert den Spanier deutlich für seine damalige Arbeitsweise.

FC Bayern München: Guardiola mischte sich in alles ein

Nach über vier Jahrzehnten beendete Müller-Wohlfahrt am 30. Juni das Kapitel FC Bayern München für sich. Es ist sein zweiter Abgang beim Rekordmeister – dieses Mal wohl aber endgültig. Den ersten Abflug hatte es 2015 gegeben. Der Grund dafür: Star-Trainer Pep Guardiola.

Müller-Wohlfahrt war jahrelang für die Spieler des Rekordmeisters verantwortlich. Foto: imago images/ActionPictures

Der Spanier heuerte 2013 bei Bayern München an, sollte nach dem Champions League Sieg Bayerns Stellung in Europa sichern. So hochgeschätzt sein fachliches Wissen und sein Trainingsstil waren, so schwierig schien sein Umgang mit den Mitarbeitern innerhalb des Vereins.

Das bekam auch Müller-Wohlfahrt zu spüren, wie er jetzt in einem Interview mit dem Sender „BR24“ offenlegt. Er bezeichnet die Guardiola-Ägide als „schwarzen Fleck“. Der Spanier habe sich permanent in seine Angelegenheiten eingemischt. Irgendwann sei alles zu viel geworden.

------------------

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt beim FC Bayern:

Seit 1977 Mannschaftsarzt der Bayern

Wurde später zum Leiter der medizinischen Abteilung

War dadurch an diverse Titeln beteiligt, die die Münchener holten

Betreute nebenbei auch die deutsche Nationalmannschaft

-----------------

„Es war so, dass ich mir das nicht gefallen lassen konnte, dass ein junger Trainer - der sehr erfolgreich war und der wahrscheinlich einer der ganz, ganz Großen ist - sich in die medizinischen Belange eingemischt hat und alles besser wusste als ich“, erinnert sich der 77-Jährige.

Guardiola habe seine Ratschläge ignoriert und sich nicht für die Berichte über verletze Spieler interessiert. „Ich konnte Pep Guardiola aber mit dem, wie ich denke und arbeite, schlicht nicht erreichen. Selbst meine Berichte über verletzte Spieler interessierten ihn nicht. Immer wenn ich mit ihm sprechen wollte, wandte er sich sofort ab und ging weg.“

Nicht die ersten Anschuldigungen

Schon 2018 schrieb der Facharzt in seiner Biographie über die Zeit mit dem ehemaligen Spieler und Trainer des FC Barcelona. Auch dort fand er kritische Worte. So habe es direkt in der ersten Saison „weit mehr Muskelverletzungen“ gegeben. Guardiola habe zu wenig Wert auf vernünftiges Aufwärm-Training gelegt.

Nach seinem Abschied in diesem Jahr beim FC Bayern München will sich Müller-Wohlfahrt auf seine eigene Praxis konzentrieren. Welche Pläne der 77-Jährige dort verfolgen will, liest du hier >>>