Bayern München: Kein Zurück! Er hat die Bayern wohl für immer verlassen

Vor einem Jahr kam Michael Cuisance als hoffnungsvolles Toptalent zum FC Bayern München, nur ein Jahr später könnte er den Rekordmeister nun schon endgültig verlassen haben.

Im Sommer wurde der Franzose an Olympique Marseille verliehen. Gut möglich, dass er nie wieder zum FC Bayern München zurückkehrt.

Bayern München: Cuisance dauerhaft in Marseille?

Im Sommer 2019 streikte sich Michael Cuisance noch von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München. Rund acht Millionen Euro zahlten die Bayern damals für den talentierten Franzosen. Nach einem Jahr ohne großen Durchbruch ergriff Cuisance nun im Sommer schon wieder die Flucht.

Für ein Jahr wurde der 21-Jährige an Olympique Marseille verliehen. In den Planungen von Hansi Flick spielte der Mittelfeldmann nämlich nur eine untergeordnete Rolle. Die Leihe könnte nun aber womöglich schon das Ende seiner Bayern-Zeit sein.

Cuisances neuer Trainer Andre Villas-Boas zeigte sich „sehr zufrieden“ mit der Entwicklung seines Leih-Stars und bekräftige nun schon früh: „Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe seine Kaufoption aktivieren können“, so der Marseille-Coach.

Laut der französischen „L’Equipe“ müsste Marseille rund 18 Millionen Euro für Cuisance bezahlen.

Cuisance schwärmt von Marseille

Cuisance ist über seinen Wechsel in die Heimat froh. „Ich habe gerade zwei Spielzeiten hinter mir, in denen ich nicht unbedingt viel gespielt habe. Der Trainer managt mich gut, und ich vertraue ihm zu hundert Prozent. Ich fühle mich hier wohl und bin in sehr guter Verfassung“, so der 21-Jährige.

Eigentlich sollte Cuisance noch zu Leeds United wechseln, doch der Transfer scheiterte schließlich am Medizincheck. Jetzt hat er womöglich bei Marseille sein Glück gefunden. (fs)