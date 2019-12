FC Bayern München: Pochettino zum FCB? Entscheidung ist wohl gefallen!

München. Wer wird 2020 auf der Trainerbank des FC Bayern München sitzen? Diese Frage stellen sich nicht nur die Fans des deutschen Rekordmeisters.

Wie die „Bild“ berichtet, soll nun eine Entscheidung gefallen sein - zumindest was die Personalie Mauricio Pochettino angeht.

FC Bayern München: Entscheidung ist wohl gefallen

Nach Informationen des Blattes haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern München gegen eine Verpflichtung des Ex-Trainers von Tottenham Hotspur entschieden. Er soll nicht mehr auf der Liste der Kandidaten für den Trainerposten stehen.

Vor allem Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll mit Pochettino als Coach geliebäugelt haben. Schon bevor Niko Kovac 2018 zu den Bayern kam, sollen die beiden in Kontakt gestanden haben.

Pochettino bei Tottenham Hotspur entlassen

Damals wie heute soll der ausschlaggebende Grund, der gegen eine Verpflichtung des Argentiniers spricht, die Sprachbarriere sein. Der Rekordmeister soll weiter an der Regel festhalten wollen, dass der Trainer Deutsch spricht. Zudem habe es Bedenken gegeben, was die Spielphilosophie betrifft, die auch zum Scheitern in London führte.

Aber auch von Seiten Pochettinos soll das Interesse eher in Richtung Manchester gehen. Weil ManUniteds Chef-Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der Kritik steht, soll Pochettino seinen Posten übernehmen wollen. Obwohl die „Red Devils“ gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch 2:1 siegten, konnte die Mannschaft in den drei Spielen zuvor nicht überzeugen.

Das Spiel dürfte Pochettino mit großem Interesse verfolgt haben: Der 47-Jährige trainierte die Spurs von 2014 bis 2019. Mitte November wurde er wegen fehlenden Erfolges verlassen. Ihm folgte Ex-Manchester-United-Trainer Jose Mourinho.

Wie geht es bei den Bayern weiter?

Wie es auf der Trainerbank bei den Bayern weitergeht, nachdem laut „Bild“ Pochettino keine Option mehr ist, bleibt also weiter spannend. Karl-Heinz Rummenigge sprach Interimstrainer Hansi Flick sein Vertrauen aus.

In der Zwischenzeit bekamen die Bayern auch einige Absagen: Erst erteilte Wunschkandidat Erik ten Hag dem FCB eine Abfuhr, dann machten auch Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel und Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick deutlich, dass sie nicht am Münchener Cheftrainer-Posten interessiert seien. (cs)