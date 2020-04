FC Bayern München: Theater um Manuel Neuer - flüchtet er jetzt aus München?

München. Mega-Zoff beim FC Bayern München? Nationaltorwart Manuel Neuer zögert bereits seit Wochen mit der Verlängerung seines Vertrags beim deutschen Rekordmeister.

Jetzt soll es zwischen dem Nationaltorhüter und den Vereinsbossen mächtig gekracht haben. Entflieht Neuer deshalb dem Bayern-Theater?

FC Bayern München: Wegen Vertrags-Zoff – flieht Neuer?

Wie der „kicker“ berichtet, soll sich Neuer sehr über das derzeitige Verhalten der Klubführung ärgern. Demnach stoße dem Nationalkeeper sauer auf, dass Inhalte der Vertragsgespräche in den vergangenen Wochen immer wieder an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der Kapitän ziehe nun sogar einen Abschied aus München in Betracht.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur „SID“ wollte sich der FC Bayern nicht zu dem Thema äußern. Zuletzt war durchgesickert, dass die Verhandlungen vor allem wegen der unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen der Parteien sowie der weiteren Laufzeit des Arbeitspapier stocken. Neuer fordere eine längerfristigen und höher dotierten Vertrag, als ihn der Klub anbiete.

Sollten sich Neuer und die sportliche Leitung des FCB nicht einigen können, droht im Sommer 2021 nach dann zehn Jahren beim Branchenprimus das Aus für Neuer.

Doch selbst für diesen Fall müsste sich der 34-Jährige wohl keine Sorgen um seine Zukunft machen. Die Interessenten dürften trotz seines Alters Schlange stehen.

Der „kicker“ bringt neben dem FC Chelsea auch Manchester City ins Gespräch. Letzteres Gerücht bekommt seine Brisanz durch den regen Kontakt, den Neuer noch immer zu ManCity-Trainer Pep Guardiola pflegen soll.

Die Bayern werden sich wohl ins Zeug legen müssen, um sich erneut mit Neuer an den Verhandlungstisch setzen zu können. Die Fronten scheinen verhärtet. (the)