FC Bayern München: Plötzliche Torwart-Wende! ER überrascht mit Wechsel-Ansage

München. Na Nübel, ist dir schon schwindelig? Auf Schalke dreht sich das Torwart-Karussell rasend schnell – und auch beim FC Bayern München entwickelt sich die Situation immer wieder neu.

Aktuell bewegen sich die Dinge wieder ganz im Interesse von Alexander Nübel. Bei seinem Noch-Verein Schalke steht der 23-Jährige plötzlich wieder zwischen den Pfosten und beim FC Bayern München will sich ein Konkurrent nun verabschieden.

FC Bayern München: Sven Ulreich will weg

Sven Ulreich hat keine Lust auf den knallharten Kampf ums Bayern-Tor . Gegenüber „Sport 1“ bestätigt die aktuelle Nummer 2 des FCB: „Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden.“

Nach fünf Jahren auf der Bank des FC Bayern München will Sven Ulreich eine neue Herausforderung. Foto: imago images / MIS

Hinter dem viermaligen Welttorhüter hatte Ulreich schon einen schweren Stand. Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel und die Vertragsverlängerung mit Talent Christian Früchtl hat sich die Situation für den Ex-Stuttgarter weiter dramatisch verschlechtert.

Sven Ulreich „möchte nicht die Nummer drei sein“

„Klar ist, dass ich in der kommenden Saison nicht die Nummer drei sein möchte“, erklärt der 31-Jährige seine Beweggründe, den FC Bayern München nach fünf Jahren zu verlassen.

+++ Mesut Özil: Tragischer Verlust für den Fußball-Star! Jetzt kommt raus, dass… +++

Wohin wird es Ulreich verschlagen? Berichte brachten ihn bereits mit Schalke und Augsburg in Verbindung. Der Keeper selbst sagt: „Vorstellbar ist alles!“

---------------------

Mehr News zum FC Bayern:

Bayern München: Entscheidung angeblich gefallen – Verlängert jetzt der nächste Star?

FC Bayern München: ER rät vom Sané-Transfer ab – und äußert heftige Kritik

Droht den Bayern DAS, wenn sie Meister werden?

---------------------

Kein neuer Verein? „Dann hänge ich mich voll rein“

„Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt“, so Ulreich mit Blick auf die Folgen der Coronakrise. Und wenn sich nichts ergibt? Dann „ist es möglich, dass ich meinen Vertrag in München erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben“.

Ganz sicher ist Alexander Nübel die Rolle als Nummer 2 beim FC Bayern München also doch noch nicht. Der Weg zum Stammplatz im FCB-Tor, das weiß auch der Noch-Schalker, ist dagegen ein sehr weiter.