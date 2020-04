FC Bayern München: Angebot abgelehnt! Rekordmeister kassiert Korb von DIESEM Talent

München. Aktuell muss der FC Bayern München wie alle anderen Vereine auch den Spielbetrieb in der Liga pausieren. Die Transfergerüchte dagegen brodeln weiter.

Der FC Bayern München, wohl auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger, hat nun angeblich aber einen Korb kassiert – von einem französischen Talent.

FC Bayern München: Kalulu sagt ab – weil er zunächst in der zweiten Mannschaft spielen soll?

Pierre Kalulu heißt der junge Rechtsverteidiger, an dem die Bayern dem französischen Sender „RMC“ zufolge interessiert gewesen sein sollen.

Der 19-Jährige steht aktuell bei Olympique Lyon unter Vertrag. Bevor die französische Liga wie alle anderen europäischen Ligen auch in die Corona-Zwangspause ging, spielte sich Kalulu bei seinem Verein immer mehr ins Rampenlicht und stand auf dem Sprung in den Profikader des Tabellen-Siebten.

Der FC Bayern München soll ebenfalls so überzeugt von dem jungen Franzosen gewesen sein, dass sie Kalulu sogar ein Angebot unterbereitet haben – allerdings ohne Erfolg.

Der Jung-Nationalspieler soll sich daran gestoßen haben, dass die Bayern wohl erst damit planten, ihn zunächst in die zweite Mannschaft zu stecken, um dort Erfahrung zu sammeln.

Ob der Rekordmeister plant, Kalulu mit einem neuen Angebot doch noch zu überzeugen, ist nicht bekannt. Sollte ein Transfer am Ende doch noch zustande kommen, hätte das für die Bayern nur einen geringen finanziellen Preis. DIe Münchener müssten lediglich eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 480.000 Euro an Olympique überweisen. (mh)