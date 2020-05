FC Bayern München: Leroy Sané soll Wechsel forcieren – aus DIESEM Grund

FC Bayern München: Leroy Sané will aus einem bestimmten Grund nach München.

Der FC Bayern München will Leroy Sané unbedingt verpflichten und anscheinend will auch Leroy Sané unbedingt zum Rekordmeister.

Leroy Sané soll einen Wechsel zum FC Bayern München nicht nur aus sportlichen Gründen forcieren, es hat auch einen privaten Hintergrund.

FC Bayern München: Leroy Sané will Wechsel auch aus familiären Gründen

Seit nun mehr als einem Jahr zieht sich das Wechsel-Theater um Leroy Sané und den FC Bayern München hin. Schon im letzten Sommer wollten die Münchner den Nationalspieler verpflichten, doch der Transfer scheiterte, weil Sané sich das Kreuzband riss.

Im nächsten Transferfenster soll es nun endlich klappen. Die Bayern hoffen wegen der Corona-Krise und der kurzen Vertragslaufzeit auf einen vergleichsweise günstigen Preis. Rund 40 bis 50 Millionen sollen sie Manchester City geboten haben.

----------------------------------

Das ist Leroy Sané

Geboren am 11.01.1996 in Essen

Debütierte am 20.04.2014 für den FC Schalke 04 in der Bundesliga

Wechselte 2016 für 52 Millionen Euro zu Manchester City

Sein Marktwert beträgt 80 Millionen Euro

----------------------------------

Der Wechsel soll lediglich von der Ablösesumme abhängen. Sané soll sich mit dem FCB bereits auf einen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt haben.

----------------------------------

Mehr Sport-News:

Borussia Dortmund: Mega-Talent spricht über BVB-Interesse – „Interessiert mich nicht allzu sehr“

„Doppelpass“ (Sport 1): Experte schockt mit erschütternder Prognose – „Das Ende des Profifußballs!“

FC Schalke 04: Bittere Derby-Ausfälle – diese Leistungsträger fehlen

----------------------------------

Sanés Tochter soll in Deutschland aufwachsen

Jetzt wird auch klar, wieso der 24-Jährige unbedingt an die Isar will. Laut „The Athletic“ hat das Ganze einen familiären Hintergrund. Seine Tochter Rio Stella wird im September zwei Jahre alt. Sané wolle, dass seine Tochter in Deutschland aufwachse.

Das letzte Wort ist in der Transfer-Saga sicherlich noch nicht gesprochen. Aber die Zeichen, dass Sané den Weg nach München findet, verdichten sich. (fs)