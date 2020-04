FC Bayern München: Wie ist der Stand bei Sané? Teamkollege Gündogan verrät: „Leroy hat jetzt...“

München/Manchester. Kommt er oder kommt er nicht? Keine Transferfrage beschäftigt die Fans des FC Bayern München so sehr wie die nach Leroy Sané. Schon seit mehr als einem Jahr zieht sich das Theater um einen Wechsel des 24-Jährigen von Manchester City an die Isar hin.

Im vergangenen Sommer schien der Transfer so gut wie in trockenen Tüchern, doch dann machte ein Kreuzbandriss dem FC Bayern München und Leroy Sané einen Strich durch die Rechnung.

FC Bayern München: So geht es Leroy Sané

Von der schwerwiegenden Verletzung muss sich der Nationalspieler noch immer erholen. Die Coronakrise und die damit einhergehende Pause in der Premier League spielen Leroy Sané in die Karten.

Mannschaftskollege Ilkay Gündogan verriet den „Manchester Evening News“ nun, wie der derzeitige Stand um den Mittelfeldspieler ist. Er sagt: „Leroy hat schon mit dem Team trainiert und sein Comeback war bereits in Sicht, obwohl er noch mit geringen Problemen zu kämpfen hatte.“

Leroy Sané und Ilkay Gündogan spielen in der Nationalmannschaft und bei Manchester City zusammen. Foto: imago images / Jan Huebner

+++ FC Bayern München und Manuel Neuer: Nach dem großen Krach – DAS ist der Stand der Verhandlungen +++

Und weiter erklärt er „Manchester Evening News“: „Leroy hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, um sich um diese Probleme zu kümmern. Und die Tatsache, dass andere auch nicht spielen können, ist nicht schlecht für ihn.“

Kommt Sané in die Bundesliga?

Rückt damit auch ein Wechsel von Leroy Sané in die Bundesliga näher? Damir Smoljan, der neue Berater des Fußballstars, sagte in der „Sport Bild“ vor Kurzem, der FC Bayern München sei der einzige Verein in Deutschland, den sich der gebürtige Essener als nächsten Karriereschritt vorstellen kann: „Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein großes Ziel, die Champions League, zu gewinnen, erreichen zu können.“ Hier mehr dazu>>>

Ob ein Transfer zum FC Bayern München damit wohl in diesem Sommer über die Bühne geht? (cs)