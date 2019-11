FC Bayern München: Geht mit Leroy Sané jetzt alles ganz schnell?

Holt der FC Bayern München Leroy Sané im Winter an die Säbener Straße?

München. Es war der Moment, als beim FC Bayern München im Sommer Hektik ausbrach. Alles hatte sich auf eine Verpflichtung von Leroy Sané fokussiert, als sich der Rechtsaußen von Manchester City das Kreuzband riss.

Der Wechsel platzte, der FC Bayern München stand ohne Plan B da. Hektisch wurde der Markt sondiert, Ivan Perisic als Alternative verpflichtet.

FC Bayern München: Gespräche mit ManCity – Leroy Sané bereits im Winter zum FCB?

Doch das Thema Leroy Sané ist beim Rekordmeister nicht vom Tisch – im Gegenteil! Laut „Sky Sport“ wurden die Gespräche nun wieder aufgenommen.

Der Schock-Moment: Leroy Sané reisst sich in einem „Community Shield“-Spiel das Kreuzband. Foto: imago images / PRiME Media Images

„Leroy Sane will nach wie vor zum FC Bayern und der FC Bayern will Leroy Sane“, heißt es bei „Sky Sport News HD“. Ein Wechsel bereits in diesem Winter? Möglich!

Mehr noch: Manchester City bereitet nach Informationen von „Sky UK“ bereits den Abgang von Sané vor.

Manchester City: Mikel Oyarzabal als Sané-Ersatz im Visier?

Pep Guardiola hat demnach Mikel Oyarzabal von Real Sociedad im Visier. Der 22-jährige U21-Europameister könnte laut Sky Sané-Nachfolger werden, sollte es den DFB-Star nach München ziehen. Kein günstiges Vergnügen, will Sociedad doch die vollen 75 Millionen Euro haben, die als Ausstiegsklausel in Oyarzabals Vertrag stehen.

Ab Februar, so ist der Stand aus der Reha von Sané, könnte der Edeltechniker auf den Platz zurückkehren. Die Zeichen verdichten sich, dass der 23-Jährige sein Comeback bereits im Trikot des FC Bayern München feiern könnte.