Bayern München: Sané-Deal endlich perfekt! Doch DAS sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit geraten

München. Nach mehr als einem Jahr Transferschlacht ist der Deal endlich perfekt: Der FC Bayern München hat Leroy Sané verpflichtet. Doch in den letzten Zügen des Transfers passierte den Bayern eine unglaubliche Panne.

Leroy Sané wechselt zur neuen Saison an die Isar. Wie der FC Bayern München nun auch offiziell verkündet, hat der DFB-Star einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Ablöse fällt mit rund 50 Millionen Euro erheblich kleiner aus, als noch im vergangenen Jahr kolportiert wurde.

FC Bayern München: Leroy Sané ist da – doch DAS hätte nicht passieren dürfen

Nächste Woche wird er an der Säbener Straße starten und sich auf die kommende Saison vorbereiten, wie der FCB vermeldet. Damit steht ebenfalls fest, dass Sané auf das Champions-League-Turnier im August mit ManCity verzichten wird.

Bayern verkünden Sané-Transfer

Schon im vergangenen Sommer sollte er nach München wechseln. Als der Transfer kurz vor dem Abschluss stand, zog sich der Ex-Schalker in der Saison-Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu – der Wechsel platzte.

Panne auf arabischer Bayern-Webseite

Nachdem die Sané-Verpflichtung auch im Winter scheiterte, schlugen die Bayern nun mit einjähriger Verzögerung zu. Dabei war der ein oder andere FCB-Mitarbeiter offenbar so euphorisch, dass ihm ein folgenschweres Malheur passierte.

Als Leroy Sanés Gesundheitszustand noch im Medizincheck auf Herz und Nieren geprüft wurde, der Vertrag noch nicht unterschrieben war, tauchten plötzlich erste Fotos von Sané im Bayern-Trikot im Netz auf.

Und zwar nicht irgendwo, sondern auf der offiziellen arabischen Webseite des FC Bayern München. Wenige Augenblicke später waren die Bilder wieder weg – doch im Netz waren sie längst im Umlauf.

Die nun publizierten Fotos beweisen die Echtheit der versehentlichen Veröffentlichung: Es sind die gleichen Bilder.

Eine mittelschwere PR-Panne, die einen Mitarbeiter des FC Bayern München in Erklärungsnot bringen dürfte.

Egal. Jetzt ist Sané da und München verfällt in Ekstase. FCB-Boss Rummenigge: „ Er ist ein hervorragender Spieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt hat, insbesondere in der Nationalmannschaft. Unser Ziel ist es, die besten deutschen Spieler beim FC Bayern zu versammeln und die Verpflichtung von Leroy unterstreicht diesen Weg.“

Leroy Sané: „Möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen“

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren“, sagt der Neu-Bayer. „Hansi Flick kenne ich noch aus der U21-Nationalmannschaft, wir hatten da eine sehr gute Beziehung. Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League.“