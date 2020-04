FC Bayern München: Leon Goretzka mit starker Corona-Botschaft – „Wir können ...“

FC Bayern München: Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat zu Corona-Zeiten einen bewegenden Appell an ganz Deutschland verfasst.

München. Leon Goretzka vom FC Bayern München ist bekannt für seine klaren Ansagen.

Der 25-jährige Nationalspieler hält sich mit seiner Meinung zu gesellschaftlichen Fragen selten zurück. Egal ob Rassismus im Fußball, Rechtspopulismus in der Politik oder eben jetzt die Corona-Pandemie – Goretzka setzt klare Zeichen. In einem Appell an ganz Deutschland hat der Mittelfeldspieler des FC Bayern München zur Solidarität aufgerufen.

FC Bayern München: Leon Goretzka mit bewegendem Corona-Appell

„Wir können demütiger sein und unser tolles Land nicht als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Wir können dem Alltag, auch unter Corona-Zeiten, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Wir sind 83 Millionen – wenn jeder dem anderen die Hand reicht, dann sind wir gemeinsam unschlagbar“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Interview des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Gemeinsam mit Nationalteam- und Club-Kollege Joshua Kimmich hatte Goretzka die Hilfsaktion „WeKickCorona“ gegründet, die mittlerweile rund vier Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat. Die beiden Profis hatten den Startbetrag von einer Million Euro gespendet.

Das ist Leon Goretzka

Geboren am 6. Februar 1995 in Bochum

Schaffte beim VfL Bochum den Durchbruch zum Profi

Von 2013 bis 2018 kickte er für den FC Schalke 04, bevor er ablösefrei zum FC Bayern München wechselte

25-mal lief er für die deutsche Nationalmannschaft auf, erzielte dabei 11 Tore

„Wir haben gehofft, dass wir unsere Spende über die Initiative verdoppeln. Dass es schon jetzt 400 Prozent sind, macht uns stolz und zeigt, dass wir mit der Art und Weise der Direktspende einen Nerv getroffen haben und eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Spendenmöglichkeiten sind“, sagte Goretzka.

Mit dem Geld werden ausgewählte Organisationen unterstützt. „Wir wollten so direkt, konkret und lokal helfen, wie es nur geht, und wir wollten erfahren, wer gerade jetzt Hilfe benötigt. Mit #WeKickCorona haben wir eine Plattform entwickelt, auf der diese schnell und unkompliziert möglich ist“, sagte Goretzka. „Das einzige Handicap: Leider können auch wir nicht alle Einrichtungen mit einer Spende bedenken.“ (at/ dpa)