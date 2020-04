FC Bayern München: Fans in Sorge – wildert der FC Barcelona beim Rekordmeister?

München. Trotz Corona-Krise laufen beim FC Bayern München die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. So verlängerte der deutsche Rekordmeister erst kürzlich den Vertrag mit Identifikationsfigur Thomas Müller.

Doch muss der FC Bayern München jetzt um eine Zukunftshoffnung bangen? Angeblich hat es der FC Barcelona auf einen Flügelflitzer von der Säbener Straße abgesehen.

FC Bayern München: FC Barcelona heiß auf IHN?

So soll Kingsley Coman (23) ins Visier der Katalanen gerückt sein, berichtet das spanische Onlineportal „Sport“.

Demnach sei der FC Barcelona bereit, 60 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch zu legen. Allerdings nur unter einer Bedingung.

Coman beim FC Barcelona nur Plan B

Laut „Sport“ sei Barca in erster Linie daran interessiert, Neymar aus Paris zurückzuholen. Auch auf die Verpflichtung von Inter Mailands Lautaro Martinez seien die Katalanen heiß.

Nur wenn die Verhandlungen mit PSG und Inter ins Leere laufen, gelte der Außenspieler des FC Bayern München als heiße Alternative.

Das ist Kingsley Coman:

Geboren am 13. Juni 1996 in Paris.

Coman lernte das Fußballspielen bei Paris Saint-Germain und schaffte 2013 dort den Sprung ins Profiteam.

Gegen die großen Stars bei PSG konnte Coman sich nicht durchsetzen. Nach nur einem Jahr ging er ablösefrei zu Juventus Turin.

Auch dort blieb er zunächst erfolglos und ließ sich für zwei Jahre an die Bayern ausliehen.

Nach seiner Leihe verpflichteten die Bayern ihn 2017 fest für eine Ablöse von 21 Millionen Euro.

Das sagt Kingley Coman

Coman selbst hat beim FC Bayern München noch bis Sommer 2023 Vertrag. Grundsätzlich fühle er sich in München wohl. Er wolle grundsätzlich, „so lange es geht auf höchstem Niveau zu spielen und möglichst viele Titel zu holen“.

Das zu erreichen sei bei Bayern durchaus drin, so Coman. „Aber im Fußball geht alles immer sehr schnell. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und weiß noch nicht, was ich in fünf Jahren will. Es ist vieles denkbar.“