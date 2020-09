FC Bayern München: Karl Lauterbach schießt gegen Bayern-Bosse – „Darauf kann niemand stolz sein...“

München. Bei der Machtdemonstration des FC Bayern München im Duell mit dem FC Schalke 04 sorgte nicht nur das Geschehen auf dem Platz für Aufsehen. Eine Situation auf der Tribüne brachte zahlreiche Fans auf die Palme. Zu sehen: Die Verantwortlichen beider Vereine, eng beieinander sitzend.

Jetzt schaltet sich auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in die Diskussion ein.

FC Bayern München: Corona-Diskussion – Lauterbach schaltet sich ein

Es war ein ungewohntes Bild, dass die TV-Kameras da auf der Tribüne in der Allianz Arena zeigten. Die Verantwortlichen des FCB und der Schalker saßen jeweils in einer Gruppe aus zehn Personen eng beieinander. Einen Mund-Nasenschutz trug dabei keiner. Fakt ist: In Bayern lässt die aktuelle Coronaschutzverordnung das zu. Offiziell haben sich die Bosse also nicht falsch verhalten.

Im Netz sorgten die Bilder dennoch für hitzige Diskussionen. Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte Rummenigge, Salihamidzic und Co scharf. „Kinder sollen in der Klasse im Unterricht Maske tragen. Die FC-Bayern-Manager genießen den Fußball und es ist ihnen offenbar völlig egal, dass sie Vorbild für keinen sind“, schrieb er auf Twitter und fügte vorwurfsvoll hinzu: „Darauf kann niemand stolz sein...“

Kinder sollen in der Klasse im Unterricht Maske tragen. Die FC Bayern Manager geniessen den Fussball und es ist ihnen offenbar völlig egal, dass sie Vorbild für keinen sind. Darauf kann niemand stolz sein... pic.twitter.com/mcsVwMv8P8 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 19, 2020

Viele merkten zusätzlich an, dass zwar ein Treffen von zehn Personen in Bayern derzeit erlaubt, dass aber kein Grund sei, nicht trotzdem vorsichtig zu sein und gegebenenfalls eine Maske zu tragen beziehungsweise einen Sicherheitsabstand einzuhalten. (the)