FC Bayern München im Kreuzfeuer der Kritik! Schlimme Vorwürfe der Konkurrenz – aus DIESEM Grund

Der FC Bayern München sieht sich bösen Vorwürfen ausgesetzt.

Speziell aus Hoffenheim bekommt der Meister mächtig Gegenwind. Doch auch die restliche Konkurrenz in Deutschland wird das Gebaren des FC Bayern München kritisch beäugen.

FC Bayern München in der Kritik

Im Zentrum der Diskussion steht die Abwerbung junger Talente. Nachdem der FC Bayern München in der Vergangenheit bei der Nachwuchsarbeit nun wahrlich nicht immer die besten Resultate erzielte, investiert der deutsche Branchenprimus seit Kurzem sehr viel in die eigene Jugend.

Die Folge: Die U23 des FC Bayern wurde in der zurückliegenden Saison Meister in der 3. Liga. Auch die A-Jugend spielte bis zum Corona-Abbruch eine bärenstarke Saison und führte die Tabelle der Bundesliga Süd/Südwest an.

Mamin Sanyang (li.) wechselte zuletzt von der Jugend von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern. Foto: imago images/Eibner

Was speziell der TSG Hoffenheim missfällt: Der FC Bayern lockte in den vergangenen Jahren mehrere Top-Talente anderer Clubs in die eigene Jugend – so zum Beispiel die beiden Ausnahmetalente Armindo Sieb und Mamin Sanyang, die zuvor bei Hoffenheim spielten.

Hoffenheim-Boss ätzt gegen Bayern

Hoffenheim-Geschäftsführer Frank Briel hat für dieses Abwerben kein Verständnis. „Es ist auch unter Solidaritätsaspekten zumindest diskussionswürdig, dass der FC Bayern mit einer dreiviertel Milliarde Euro Umsatz nun das Geschäftsfeld der Talent-Abwerbung derart aktiv betreibt“, sagte Briel im Vereins-Magazin „Spielfeld“: „Das ist aus deren unternehmensstrategischer Sicht vielleicht clever, aber uns tut das schon weh, denn dafür machen wir den Job in der Akademie.“

Was Briel nicht erwähnt: Auch Hoffenheim hatte die beiden erwähnten Spieler wenige Jahre zuvor aus den Jugendabteilungen von RB Leipzig bzw. 1. FC Heidenheim nach Sinsheim gelotst.

Dass das Geschacher um Spieler schon in der Jugend beginnt, ist kein neues Phänomen – und auch keines, das einzig beim FC Bayern München zu beobachten ist. Denn in diesem Sommer verliert Hoffenheim auch an den FC Schalke 04 zwei hoffnungsvolle Talente (Kerim Calhanoglu und Luca Campanile). (dhe)