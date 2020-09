FC Bayern München: Kimmich-Ansage an die Konkurrenz – „Wir fühlen uns ...“

Diese Ansage macht der Bundesligakonkurrenz Angst. Kurz vor dem Saisonstart zwischen Bayern München und Schalke 04 hat sich Bayern-Star Joshua Kimmich zu seinen Zielen für die kommende Spielzeit geäußert.

Wer allerdings gedacht hat, Kimmich und der FC Bayern München würden nach acht Meisterschaften in Folge und dem Triple nun endlich Ruhe geben, der hat sich mächtig getäuscht.

FC Bayern München: Triple erst der Anfang?

Joshua Kimmich ist für seine deutliche Sprache mittlerweile bekannt. Der 25-Jährige ist ein Lautsprecher, ein Anführer. Was Kimmich sagt, wird respektiert. Dementsprechend dürfte sein neustes Interview für viele wie eine Drohung klingen.

Spielinfo Bayern München – FC Schalke 04:

Anstoß: Freitag, 18. September, 20.30 Uhr

Stadion: Allianz Arena (München)

Schiedsrichter: Felix Zwayer

In der „Süddeutschen Zeitung“ spricht der Nationalspieler über seine Ziele sowohl mit den Münchenern als auch mit dem Nationalteam. Trotz Champions League-Sieg ist er noch längst nicht am Ende.

„Wir fühlen uns auf keinen Fall vollendet, obwohl wir jetzt die Champions League gewonnen haben“, erklärte der Mittelfeldspieler. „Es ist nicht so, dass wir jetzt denken: Nun können wir durchatmen, wir haben unser Karriereziel erreicht.“

Kimmich nach dem Triple-Gewinn mit Teammanagerin Kathleen Krüger. Foto: imago images / Poolfoto UCL

Genau das Gegenteil sei der Fall. Der Titel im August soll erst der Anfang gewesen sein. „Wir wollen eine Ära prägen - auch mit der Nationalmannschaft. Da hat meine Generation mit Blick auf Titel ja noch einiges vor sich.“

Bleiben die Bayern in Ihrer Form und können die Nationalspieler diese auch zur EM 2021 aufrechterhalten, könnten Kimmich und Co. ziemlich viele Trophäen in den Himmel strecken. Neben Meisterschaft, Pokal und Champions-League warten schon in den kommenden Wochen sowohl nationaler und internationaler Supercup.

Zusätzlich dürfen die Bayern als bestes Team Europas auch an der Klubweltmeisterschaft teilnehmen. Am Ende wartet dann die Europameisterschaft, die auf dem ganzen Kontinent stattfinden wird.

Kimmich will noch mehr

Weiterhin betont Kimmich auch, dass er nicht der einzige sei, der diesen Ehrgeiz besitze. Wir sind nicht satt. Und das bestätigen ja auch Spieler, die länger hier sind: Wenn man bei Bayern Meister wird, will man es noch mal und noch mal werden. Das wird nicht langweilig.“

Der erste leidtragende Verein dieser Euphorie und Titel-Gier könnte Schalke 04 sein. Der Verein aus dem Ruhrpott gastiert am Freitagabend in der Allianz-Arena. Wie das Spiel ausgeht, erfährst du bei uns im Live-Ticker >>> (mh)