FC Bayern München: DIESER Star wird plötzlich zum großen Sorgenkind

Der FC Bayern München biegt allmählich auf die Zielgerade der Saison ab, und ein Star wird dabei zum großen Sorgenkind.

Javi Martinez kam im Jahr 2020 für den FC Bayern München bisher noch nicht zum Einsatz. Erst setzte ein Muskelbündelriss den Spanier wochenlang außer Gefecht. Zuletzt saß er beim 6:0 in Hoffenheim sowie beim 1:0 auf Schalke 90 Minuten auf der Bank.

FC Bayern München: Sorge um Javi Martinez

2012 war Martinez für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao gekommen. In den vergangenen Jahren war der Defensiv-Allrounder regelmäßig eine wichtige Säule. Doch spätestens in dieser Saison ging es für ihn beim FC Bayern steil bergab.

Auf seinen Positionen im Abwehrzentrum sowie auf der Sechs ist beim FC Bayern München die Konkurrenz groß. Besonders ärgerlich: Mit David Alaba (in der Innenverteidigung) und Joshua Kimmich (im defensiven Mittelfeld) funktionierte Hansi Flick bei den Bayern zwei Außenverteidiger so um, dass sie auf Martinez‘ Stammpositionen auflaufen können.

Bei Hansi Flick ist Javi Martinez in dieser Saison nicht erste Wahl. Foto: imago images/Sven Simon

Rückkehr zu Bilbao?

Viele Fans fragen sich daher: Wie geht es für Martinez weiter beim FC Bayern München? Der 31-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2021. Wenn der Verein das Arbeitspapier mit dem Spanier nicht verlängert, hätten die Münchner in diesem Sommer letztmals die Chance, eine Ablöse für ihn zu kassieren.

Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, wonach sein ehemaliger Club Athletic Bilbao an einer Rückholaktion interessiert ist. Bilbaos Vereinspräsident Aitor Elizegi sagte der spanischen Sportzeitung „Mundo Deportivo“: „Javi ist definitiv noch in einem Alter, in dem er Athletic helfen kann. Es kommt jetzt darauf an, ob er auch wirklich zurückkommen will. Die Frage ist: Kann er dem Team etwas geben, das uns weiterbringt? Und was auch wichtig ist: Er darf die Entwicklung des jungen Teams nicht blockieren.“

Wie wird die Zukunft von Javi Martinez beim FC Bayern München aussehen? Die kommenden Monate werden Klarheit schaffen. (dhe)