FC Bayern München – Jahreshauptversammlung im Live-Ticker: Uli Hoeneß teilt aus – gegen ALLE

München. Am heutigen Freitag findet um 19 Uhr beim FC Bayern die Jahreshauptversammlung statt.

Diese Jahreshauptversammlung der Bayern ist keine gewöhnliche. Denn mit Uli Hoeneß wird heute Abend ein Mann beim FC Bayern München verabschiedet, der den Club in den vergangenen Jahrzehnten wie kein zweiter repräsentierte.

FC Bayern München: Jahreshauptversammlung und Verabschiedung von Uli Hoeneß im Live-Ticker

Wird Uli Hoeneß auf der Bayern-Jahreshauptversammlung ein letztes Mal die große Bühne nutzen und zu einem großen Rundumschlag ausholen?

Wir informieren dich über die Bayern-Jahreshauptversammlung im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

20.19 Uhr: Uli Hoeneß spricht große Worte. Er zählt seine großen Erfolge auf, aber auch die Leute, die ebenfalls daran beteiligt waren. Er redet von Zusammenhalt, Menschen und seiner Vorstellung eines FC Bayern der Zukunft. „Ich habe fertig“ sind seine letzten Worte. Dann folgt tosender Applaus.

20.08 Uhr: Jetzt fliegen die Giftpfeile. Nach dem BVB und Nürnberg sind Karl-Heinz Rummenigge und 1860 München dran. Uli teilt nochmal aus. Gegen Rechts, gegen Erzgebirge Aue und den SV Sandhausen, gegen ALLE!

20.03 Uhr: Jetzt holt Uli ganz weit aus. Der erste Tag als Spieler beim FC Bayern. Er kam aus Nürnberg. „Pfui“, sagt das Publikum. „Ein kleiner schwarzer Fleck“, verteidigt sich Hoeneß grinsend.

20.01 Uhr: Uli Hoeneß tritt zurück ans Pult. Und jetzt scheint die Abteilung Attacke aus ihm zu sprechen. „Unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert.“ Rumms!

19.59 Uhr: Nach langer Rede über die Erfolge der unzähligen FCB-Abteilungen hat Mennekes noch emotionale letzte Worte: „Uli, du bist für mich der Macher, der auf solidem Fundament den weltbesten Fußballklub formte. Du bist der Manager, der für uns unverzichtbar bleibt. Der Mensch, der hilft, wo es zu helfen gilt. Du bist der Freund, den ich auf der letztjährigen Jahreshauptversammlung allein gelassen habe. Ich danke dir für alles.“

19.37 Uhr: Den dicksten Applaus erntet Mayer für ein klares Bekenntnis zur Verfolgung von Schwarzmarkt-Händlern. Jedem Bayern-Fan soll zu akzeptablen Preisen der Zugang zu Spielen des FC Bayern möglich sein, das habe oberste Priorität. Nun folgt der zweite Vizepräsident Walter Mennekes.

19.15 Uhr: Uli Hoeneß begrüßt die wichtigsten Anwesenden, besonders dicken Applaus bekommen Hansi Flick und der künftige Sportvorstand Oliver Kahn. Nun kommen erstmal nackte Zahlen von Vizepräsident Dieter Mayer.

19.09 Uhr: Hoeneß kündigt an, zuerst die allgemeine Begrüßung vornehmen zu wollen, bevor seine eigenen Worte zu seinem Abschied folgen.

19.06 Uhr: Der Applaus verstummt – und brandet sofort wieder auf. Als Überraschungsgässte tragen Arjen Robben und Franck Riberby Meisterschale und DFB-Pokal in die Olympiahalle. Basketball-Sportdirektor Marco Pesic bringt zudem den Pokal der Basketballer. Erstaunlich, denn sein Team spielt gerade in Valencia in der Euro League.

19.02 Uhr: Uli Hoeneß spricht!

Jetzt ist es soweit. Unter minutenlangen Standing Ovations tritt Hoeneß vor das Rednerpult. Er verneigt sich mehrfach, ringt bereits um Fassung.

18.55 Uhr: Es geht los!

Uli Hoeneß betritt die große Bühne ein letztes Mal, im Schlepptau die anderen Sportverantwortlichen des FCB. Man sieht Anspannung und Emotionen in Ulis Gesicht – schon jetzt. Nun werden erstmal Profi-Herren, Profi-Damen und Profi-Basketballer für ihre (teilweise) glänzende letzte Saison abgefeiert.

17.53 Uhr: Eine Stunde noch

Nach 40 Jahren ist es jetzt nur noch wenige Stunden hin, bis sich mit Uli Hoeneß die größte Figur des deutschen Vereinsfußballs verabschiedet. Man darf gespannt sein, welche letzte Worte er wählt ☺– und ob Tränen fließen werden.

16.34 Uhr: Erbe ist geregelt

Schon vor seinem Abschied hat sich Uli Hoeneß bestmöglich um sein Erbe beim FC Bayern München gekümmert. Mittelfristig wird der Sportliche Führung aus Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Ex-Adidas-Chef Herbert Heiner bestehen.

14.36 Uhr: Gleich beginnt der Einlass

Es geht zwar erst um 19 Uhr los, aber gleich dürfen bereits die ersten Teilnehmer die Olympiahalle betreten. Tausende Menschen werden heute an der Jahreshauptversammlung teilnehmen. Durch frühzeitigen Einlass wollen die Veranstalter ein großes Gedränge vermeiden.

13.25 Uhr: Schlimme Erinnerungen an 2018

Im Vorjahr nutzte Bayern-Mitglied Johannes Bachmayr auf der Jahreshauptversammlung, um eine jetzt schon legendäre Wut-Rede gegen Uli Hoeneß zu halten. Bachmayr kritisierte die Art und Weise, wie Hoeneß den FC Bayern mittlerweile führt und repräsentiert. Dass es heute Abend zu ähnlichen Szenen, ist unwahrscheinlich. Auch der größte Hoeneß-Kritiker wird dem Bayern-Präsidenten gewiss nicht den Abschied versauen wollen.

12.17 Uhr: Beförderung von Salihamidzic?

Heute Abend könnte zudem eine interessante Beförderung bekanntgegeben werden. In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, wonach der bisherige Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert werden soll. Die Beförderung wäre insofern brisant, als dass der Bosnier immer wieder in die Kritik geraten war.

10.58 Uhr: Umzug in Olympiapark

Zuletzt fanden die Jahreshauptversammlungen im Audi-Dome statt. In diesem Jahr ziehen die Bayern in die Olympiahalle. Dort finden deutlich mehr Menschen Platz.

9.46 Uhr: Die Tagesordnung

Folgende Punkte stehen heute Abend auf der Tagesordnung:

Bericht des Präsidenten

Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

Entlastung des Präsidiums

Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

Wahl des Präsidenten

Wahl des Ehrenrats

Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Verschiedenes

8.27 Uhr: Rummenigge lobt Hoeneß

Schon vor seinem offiziellen Abschied am heutigen Abend bekam Uli Hoeneß ein paar verbale Blumen von Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsboss sagte auf der Vereinsseite über den Noch-Präsidenten: „Er hat diesen Club wie kein Zweiter gelebt – und vermutlich wird das auch keiner mehr so tun wie er. Irgendwann muss man bereit sein, den Staffelstab an die nächste Generation zu geben. Er kann stolz auf sein Werk sein.“

7.54 Uhr: Eine Ära endet

Beim FC Bayern München endet heute Abend eine Ära. Nach 40 Jahren im Management des Vereins wird Uli Hoeneß sich bei „seinem“ FC Bayern zurückziehen.

7.21 Uhr: Willkommen!

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Hier versorgen wir dich heute mit allen Infos rund um die Veranstaltung.