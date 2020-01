FC Bayern München: Hasan Salihamidzic soll seinem neuen Torwart Alexander Nübel eine Klausel in den Vertrag geschrieben haben.

FC Bayern München: Irre Klausel in Nübel-Vertrag durchgesickert – DESWEGEN ist Zoff vorprogrammiert

Es ist der Bundesliga-Transfer, der in der Winterpause für die meisten Schlagzeilen sorgt. Dabei steht der Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München erst im kommenden Sommer an.

Das nächste Detail in der Causa Nübel ist jetzt wohl an die Öffentlichkeit geraten. Der FC Bayern München soll dem 23-Jährigen eine unglaubliche Klausel in den Vertrag geschrieben haben, behauptet der Sender „Sport1“.

FC Bayern München: Garantie für Alexander Nübel?

Es gilt als sichere Sache, dass sich Alexander Nübel hinter Stammkeeper Manuel Neuer anstellen muss. Zunächst wird ihm nur die Rolle als Nummer zwei bleiben.

Kahn sagte kürzlich: Nübel solle von Neuer lernen. Der Vertrag von Neuer bei den Bayern läuft noch 2021. Der 33-Jährige will aber verlängern.

„Nübel wird sich unterordnen“

Sportdirektor Hasan Salihamidzic stellte klar: „Manuel Neuer ist unsere Nummer eins. Alexander Nübel weiß das und wird sich unterordnen.“

Ausschließlich auf der Bank sitzen wird Alexander Nübel aber wohl trotzdem nicht. Laut „Sport1“ werden dem Noch-Schalker Einsätze garantiert. Dabei soll es sich um 15 Spiele pro Saison handeln.

Die Bayern wollten sich zu der Angelegenheit nicht äußern.

+++ FC Schalke 04: Neue Torwart-Pläne? Wird ER der Nübel-Nachfolger? +++

Wie und wann diese stattfinden, ist noch nicht klar. Manuel Neuer soll jedenfalls nicht in diese Entscheidung eingeweiht gewesen sein.

Für Nübel war dieses Detail aber wohl ausschlaggebend. (fs)