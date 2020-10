FC Bayern München: Unfassbar! An dieser verrückten Forderung scheiterte der Wechsel eines Wunschspielers

Bayern München hat am letzten Tag der Transferphase alles in seiner Macht stehende getan, um den aktuellen Kader in der Breite zu verstärken. Gleich fünf neue Spieler sicherte sich der Rekordmeister.

Dabei wären sogar noch mehr Deals möglich gewesen. Wie nun herauskommt arbeitete Bayern München an der Verpflichtung eines absoluten Leihspielers. Dieser scheiterte am Ende an einer völlig übertriebenen Forderung.

FC Bayern München: Chelsea besteht auf Strafzahlung

Schon längst ist es kein Geheimnis mehr, dass die Bayern-Verantwortlichen und Hasan Salihamidzic große Befürworter von Callum Hudson-Odoi sind. Schon seit über einem Jahr zeigt der Triple-Sieger immer wieder Interesse an dem Flügelstürmer.

Ihn hätten die Bayern gerne gehabt. Foto: imago images/Poolfoto

Doch sein Verein Chelsea London ziert sich, den jungen Engländer gehen zulassen, zumal er erst im vergangenen Jahr einen Vertrag bis einschließlich 2024 unterschrieb. Doch wie nun herauskommt, wäre ein Transfer am vergangenen Montag möglich gewesen – wenn die Bayern sich den überzogenen Forderungen Chelseas gefügt hätten.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der Premier-League-Verein damit einverstanden gewesen sein, Hudson-Odoi an die Münchener auszuleihen, die sich einen vierten Flügelspieler unbedingt zulegen wollten.

Jedoch mit zwei Klauseln: Zum einen wollten die „Blues“ eine Strafzahlung vereinbaren, wäre Hudson-Odoi in München nicht auf eine gewisse Anzahl an Einsätzen bekommen. Zum anderen wollten sie auch eine Kaufverpflichtung über 77 Millionen Euro vereinbaren.

Zuviel für die Bayern, die daraufhin erneut Abstand von einer Verpflichtung nahmen und stattdessen Douglas Costa per Leihe zurück an die Säbener Straße holten.

Bayern macht fünf Transfers klar

Es war nicht der einzige Deal, den Salihamidzic Stunden vor dem Transferschluss einfädelte. Beim FC Bayern München herrschte ein buntes treiben. Neben Costa kamen auch Marc Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und der talentierte Tiago Dantas.

Verlassen mussten den Verein dagegen Adrian Fein (PSV Eindhoven) und Michael Cuisance (Olympique Marseille). Beide wurden zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Warum aber gerade beim Cuisance-Transfer Fragen aufkamen, erfährst du hier >>> (mh)