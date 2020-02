FC Bayern München: Hopp-Zoff eskaliert – dann machen die Spieler DAS! ++ „Das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern“ ++

Hoffenheim. Der FC Bayern München haben die TSG Hoffenheim 6:0 aus dem Stadion geschossen. Doch das Ergebnis war am Ende nur noch Nebensache.

Das Gesprächsthema Nummer 1: Der Zoff um Dietmar Hopp ist wieder einmal eskaliert. Im Block der Fans vom FC Bayern München wurden Schmähplakate gezeigt. Die Reaktion der Spieler war außergewöhnlich.

FC Bayern München: Spielunterbrechung wegen Beleidigungen gegen Hopp

Innerhalb von wenigen Minuten war das Match vom FC Bayern München in Hoffenheim gelaufen. Serge Gnabry eröffnete nach nur zwei Spielminuten den Torreigen. Joshua Kimmich legte in der 7. Minute nach und auch Joshua Zirkzee (15.) und Philippe Coutinho (33.) durften sich in die Torschützenliste eintragen.

Nach der Halbzeit machten die Bayern keine Pause. Nur eine Minute war gespielt bis Coutinho seinen zweiten Treffer erzielte. Leon Goretzka (62.) setzte den Schlusspunkt. Eigentlich war die Partie schon gelaufen bis von den Rängen der Bayern-Fans ein Plakat präsentiert worden ist.

Im Block der Bayern-Fans wird ein Plakat gezeigt, auf dem Dietmar Hopp als Hurensohn beleidigt wird. Foto: imago images/Eibner

Im Block wurde ein Schriftzug gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gezeigt: „Alles beim alten: Der DFB bricht sein Wort, Hopp bleibt ein Hurensohn“. Damit schloss sich die Fanszene München an die Proteste von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach an.

Schiedsrichter Christian Dingert folgte der Anweisung des DFB und unterbrach die Partie. Als sich die Situation beruhigt hatte, pfiff Dingert die Partie nach zwei Minuten Unterbrechung wieder an. Doch es dauert nicht lange, bis es wieder eskalierte.

Spieler verlassen gemeinsam das Feld

Erneut tauchte im Bayern-Block ein Spruchband auf. Der Inhalt der Gleiche: Dietmar Hopp wurde unter der Gürtellinie beleidigt. Trainer Hansi Flick, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und weitere Offizielle – auch die Bayern-Kicker gingen in die Kurve um zu schlichten.

Dieses Mal gingen die Spieler sogar geschlossen in die Kabine. Nach über zehn Minuten kehrten die Teams zurück auf den Platz, doch gespielt wurde nicht mehr. Die Mannschaften einigten sich auf einen Nicht-Angriffspakt und ließen die Minuten verstreichen.

Am Ende standen die Spieler beide Vereine gemeinsam mit Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Hoffenheim-Gönner Hopp auf dem Platz und applaudierten dem restlichen Publikum, von dem diese Aktion großen Zuspruch erntete.

Ein denkwürdiger Tag im deutschen Profifußball. Rummenigge kündigte an, die Übeltäter zu identifizieren und zu bestrafen.

„Ich schäme mich aus Sicht des FC Bayern zutiefst für diese Chaoten. Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Ich schäme mich auch zutiefst Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Es ist nicht zu entschuldigen, was in der Kurve passiert ist. Das ist das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern München“, so Rummenigge.

Auch beim Spiel Borussia Dortmund gegen SC Freiburg wurde das Spiel kurz unterbrochen - Hier erfährst du mehr! (fs)