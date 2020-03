FC Bayern München: Nachwuchs bei Thomas Müller – „Baby Nr. 2“

München. Für Thomas Müller läuft es beim FC Bayern München momentan so gut wie schon lange nicht mehr. Der Weltmeister hat in dieser Saison zur alten Form zurückgefunden.

Aber auch privat schwebt Thomas Müller weiter auf Wolke 7. Gerade erst konnte sich der Star von FC Bayern München über neuen Nachwuchs freuen.

FC Bayern München: Thomas Müller im Nachwuchs-Glück

Nach durchwachsenen Jahren präsentiert sich Thomas Müller aktuell wieder in Topform. In dieser Saison kommt er in 25 Bundesliga-Spielen schon auf 22 Scorerpunkte und ist mit Dortmunds Jadon Sancho der beste Vorlagengeber (16 Assists).

Sein persönliches Glück fand Thomas Müller schon während der Schulzeit. Nur ein Jahr nach dem Abitur heiratete er 2009 seine Freundin Lisa. Die Beiden teilen ihre Leidenschaft für Pferde. Gemeinsam besitzen die Müllers ein Gestüt im oberbayerischen Otterfing.

Ehefrau Lisa ist professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin. Mit dem Pferd „Stand by me“ feierte sie mittlerweile auch schon auf internationaler Ebene Erfolge und besiegte dabei Deutschlands sechsfache Olympiasiegerin Isabel Werth.

Thomas Müller unterstützt seine Ehefrau Lisa bei den Turnieren. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Eigene Kinder haben die beiden noch nicht, trotzdem gab es am Sonntag wieder Nachwuchs im Hause Müller. Ein neues Fohlen wurde geboren und Thomas Müller persönlich spielte den Geburtshelfer.

Thomas Müller wird zum Geburtshelfer

Der Fußball-Profi half der Stute bei der Geburt ihres Jungen. Er zog das Neugeborene mit heraus, entfernte die Eihäute und checkte am Ende noch schnell das Geschlecht.

Thomas Müller wird zum Geburtshelfer. Foto: Instagram @esmuellert @lisa.mueller.offical

In ihrer Instagram-Story hielten beide den bewegenden Moment fest. Lisa schrieb dazu: „Baby Nr. 2“ und den Namen der Eltern: „Hengst von Glamourdale x Sezuan“.

Na da fehlt zum Familienglück ja eigentlich nur noch ein eigenes Kind, dass mit den vielen Pferden aufwachsen kann. Ob es da bald auch frohe Kunde gibt, hat das Paar noch nicht verraten. (fs)