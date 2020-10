FC Bayern München – Hertha BSC im Live-Ticker: Hertha schockt Bayern – 2:2!

Aktualisiert: am 04.10.2020 um 19:45

Das letzte Spiel des 3. Spieltags heißt: FC Bayern München – Hertha BSC.

Nach dem Supercup am Mittwochabend trifft der FC Bayern München am Sonntag auf Hertha BSC.

FC Bayern München – Hertha BSC im Live-Ticker

Gewinnt der FC Bayern München gegen Hertha BSC? Können die Münchner die Pleite aus dem Hoffenheim-Spiel vergessen machen oder ärgert der „Big City Club“ den Rekordmeister?

Alle Infos zum Spiel FC Bayern München – Hertha BSC bekommst du hier im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------------

FC Bayern München – Hertha BSC 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Lewandowski (40.), 2:0 Lewandowski (51.), 2:1 Cordoba (59.), 2:2 Matheus Cunha (71.), 3:2 Lewandowski (85.)

-----------------------

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Richards (65. Pavard), Boateng, Alaba, Hernandez (65. Musiala) - Kimmich (65. Tolisso), Goretzka - Gnabry, T. Müller, Davies - Lewandowski

Hertha BSC: Schwolow - Boyata, Stark, Pekarik - Zeefuik (68. Piatek), Darida, Tousart, Mittelstädt - Matheus Cunha - Lukebakio, Cordoba

-----------------------

85. Minute: Toooor für Bayern München!

Lewandowski zum Dritten. Nach einem Freistoß herrscht Unordnung, Müller findet Lewandowski und der trifft erneut.

80. Minute: Nächste große Möglichkeit. Tolisso vergibt nach einer Ecke völlig freistehend.

76. Minute: Lewandowski gegen Schwolow ist ein interessantes Duell am heutigen Abend. Jetzt fischt der Keeper einen Freistoß des Stürmers aus dem Winkel.

71. Minute: Toooooor für Hertha!

Wahnsinn, der Ausgleich. Cunha darf einfach durch die Abwehr spazieren, spielt dann einen Doppelpass mit Piatek und schließt eiskalt ab.

65. Minute: Bitter für Richards der sein starkes Startelfdebüt verletzungsbedingt aufgeben muss. Für ihn kommt Pavard.

59. Minute: Toooooor für Hertha!

Der Anschluss. Cordoba köpft eine Freistoß-Flanke rein. Die Hauptstädter sind wieder da.

51. Minute: Toooooor für Bayern München!

Wieder Lewandowski. Der Pole bekommt den Ball am Strafraum und haut ihn aus der Drehung in den Winkel. 2:0.

50. Minute: Der Triple-Sieger macht da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. Müllers Schlenzer landet knapp neben dem Tor.

46. Minute: Die Teams starten in den zweiten Durchgang.

45. Minute: Bayern drückt auf den zweiten Treffer noch vor der Pause, doch die Chancen sind nicht zwingend genug. Es geht mit der 1:0-Führung in die Pause.

40. Minute: Toooooor für Bayern München!

Jetzt aber! Lewandowski macht es. Wieder flankt Richards in den Strafraum. Den ersten Kopfball rettet Schwolow aber Bayern bleibt dran. Gnabry legt nochmal in die Mitte und da steht der Pole goldrichtig.

36. Minute: Nächster Treffer, wieder Abseits. Richards flankt auf Müller der von der Hertha-Verteidigung vergessen wird. Aber er steht eben einen Schritt zu weit vorne.

33. Minute: Beide Teams quälen sich ein wenig. Die Hertha macht die Bayern mit vielen Fouls auf sich aufmerksam. Das geht allerdings zu Lasten des Spielfluss'.

26. Minute: Kuriose Szene. Darida setzt an der Eckfahne nach und räumt diese gnadenlos ab. Der Linienrichter leistet Aufbauhilfe. Nachdem alles wieder steht, geht es ordnungsgemäß weiter.

21. Minute: Jetzt wieder die Bayern. Gnabry prüft Schwolow, doch der Hertha-Keeper ist wieder zur Stelle.

15. Minute: Der Ball zappelt im Netz Cordoba trifft und jubelt. Doch es ertönt ein Pfiff - Abseits.

11. Minute: Kurze Zeit später hat Lewandowski die Riesenchance, aber Schwolow reagiert großartig mit dem Fuß.

9. Minute: Nach etwas müdem Beginn ist es Robert Lewandowski mit der ersten Chance. Hertha klärt zur Ecke, die Schwolow raus faustet.

1. Minute: Die Partie läuft. Auf geht's.

17.43 Uhr: Kurz vor dem Spiel haben die Bayern offiziell den Wechsel von Marc Roca bekannt gegeben. Der Spanier kommt von Espanyol Barcelona und soll im Mittelfeld Thiago beerben.

17.28 Uhr: In gut einer halben Stunde geht es los. Währenddessen hat die erste Sonntagspartie bereits ihr Ende gefunden. Der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg trennen sich 0:0.

17.02 Uhr: Überraschung in der Aufstellung der Bayern. Der 20-Jährige Chris Richards startet in der Verteidigung.

15.33 Uhr: Kurz vor dem Spiel überschlagen sie die Transfer-Neuigkeiten beim Rekordmeister. Die Bayern schnappen sich offenbar einen neuen Stürmer sowie einen Mittelfeldmann. Hier alle Infos >>>

14.00 Uhr: Gute Nachricht für die Münchener: David Alaba und Leon Goretzka kehren in den Kader zurück. Das bestätigte Hansi Flick. Fraglich bleibt Kingsley Coman, der am Samstag das Training abbrechen musste.

Sonntag, 4. Oktober, 11.51 Uhr: Matchday für die Bayern. Legt der Rekordmeister heute gegen die Hertha nach?

20.30 Uhr: RB Leipzig springt an die Tabellenspitze. Gegen den FC Schalke 04 feierte RB am Samstagabend einen 4:0-Erfolg.

17.25 Uhr: Die Ergebnisse vom Nachmittag wollen wir dir natürlich auch nicht unterschlagen. Borussia Dortmund legt gegen den SC Freiburg vor.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

15.02 Uhr: Hertha BSC startete mit einem 4:1-Erfolg bei Werder Bremen, verlor dann aber 1:3 gegen Eintracht Frankfurt.

14.55 Uhr: Die Bayern haben allerdings letzte Woche ihre erste Saisonniederlage eingesteckt. Etwas überraschend hat der FC Bayern mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim verloren.

-----------

Weitere Sport-Neuigkeiten:

Formel 1: Heftiger Schock für Red Bull und Alpha Tauri! Krasse Änderung kommt

RTL-Hammer! Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wird TV-Experte – doch es gibt einen Haken

Europa League-Auslosung: Machbare Lose für deutsche Teams

----------

12.32 Uhr: Der FC Bayern München startet als Supercup-Sieger in den 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Mittwochabend besiegte der Rekordmeister Borussia Dortmund mit 3:2. Am Donnerstag gabs dann noch fünf weitere Titel. Lewandowski wurde zu UEFA-Fußballer des Jahres und Stürmer des Jahres gewählt. Neuer (Torwart), Kimmich (Abwehr) und Hansi Flick (Trainer) räumten ebenfalls Titel ab.

Samstag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung FC Bayern München – Hertha BSC! Alle Infos zum Spiel bekommst du hier!