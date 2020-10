FC Bayern München – Hertha BSC im Live-Ticker: Ärgert der „Big City Club“ den Rekordmeister?

Foto: Preiss/Witters/Pool via EIBNER/Michael Weber

am 03.10.2020 um 20:47

Das letzte Spiel des 3. Spieltags heißt: FC Bayern München – Hertha BSC.

Nach dem Supercup am Mittwochabend trifft der FC Bayern München am Sonntag auf Hertha BSC.

FC Bayern München – Hertha BSC im Live-Ticker

Gewinnt der FC Bayern München gegen Hertha BSC? Können die Münchner die Pleite aus dem Hoffenheim-Spiel vergessen machen oder ärgert der „Big City Club“ den Rekordmeister?

Alle Infos zum Spiel FC Bayern München – Hertha BSC bekommst du hier im Live-Ticker!

FC Bayern München – Hertha BSC -:- (-:-)

Tore:

Voraussichtliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Stark - Darida, Tousart - Matheus Cunha - Lukebakio, Cordoba

20.30 Uhr: RB Leipzig springt an die Tabellenspitze. Gegen den FC Schalke 04 feierte RB am Samstagabend einen 4:0-Erfolg.

17.25 Uhr: Die Ergebnisse vom Nachmittag wollen wir dir natürlich auch nicht unterschlagen. Borussia Dortmund legt gegen den SC Freiburg vor.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

15.02 Uhr: Hertha BSC startete mit einem 4:1-Erfolg bei Werder Bremen, verlor dann aber 1:3 gegen Eintracht Frankfurt.

14.55 Uhr: Die Bayern haben allerdings letzte Woche ihre erste Saisonniederlage eingesteckt. Etwas überraschend hat der FC Bayern mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim verloren.

12.32 Uhr: Der FC Bayern München startet als Supercup-Sieger in den 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Mittwochabend besiegte der Rekordmeister Borussia Dortmund mit 3:2. Am Donnerstag gabs dann noch fünf weitere Titel. Lewandowski wurde zu UEFA-Fußballer des Jahres und Stürmer des Jahres gewählt. Neuer (Torwart), Kimmich (Abwehr) und Hansi Flick (Trainer) räumten ebenfalls Titel ab.

Samstag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung FC Bayern München – Hertha BSC! Alle Infos zum Spiel bekommst du hier!