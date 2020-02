FC Bayern München: Flick trifft Entscheidung über Zukunft – jetzt steht der FCB gewaltig unter Druck

Eigentlich sollte die Stimmung beim FC Bayern München prächtig sein. Eigentlich.

Der deutsche Meister fliegt in der Bundesliga von einem Sieg zum nächsten. In der Champions League trifft der FC Bayern München im Achtelfinale mit dem FC Chelsea auf einen Gegner, der längst nicht mehr so groß ist wie sein Name. Und auch im DFB-Pokal erreichten die Münchner zuletzt das Viertelfinale.

FC Bayern München: Wie geht es weiter bei Flick?

Doch abseits des Platzes brodelt es beim FC Bayern München offenbar gewaltig. Der Grund: Hansi Flick gefällt die Hinhalte-Taktik der Vereinsbosse im Hinblick auf die Zukunft des Bayern-Trainers alles andere als gut, berichtet „Sport Bild“.

Die Bayern wollen erst im Mai entscheiden, ob sie den im Juni auslaufenden Vertrag mit Flick verlängern oder nicht. Der 54-Jährige findet das lange Warten aber offenbar nicht allzu prickelnd. Ihm liegen demnach bereits Angebote „mehrerer Clubs“ vor.

Außerdem gebe es nach wie vor ein Zerwürfnis zwischen Flick und Hasan Salihamidzic. Der Sportdirektor nehme es dem Coach immer noch übel, dass dieser in der Winterpause öffentlich Neuzugänge gefordert hatte.

Und als wäre all das noch nicht genug, sei es in der Führungsetage an der Säbener Straße auch ein Streit-Thema, dass Flick die Mannschaft bei der Zusammenstellung des Kaders miteinbezogen habe.

Unter Hansi Flick fand der FC Bayern in den vergangenen Monaten zurück in die Erfolgsspur. Foto: imago images/Sven Simon

Flick trifft Entscheidung über Zukunft

Eine Entscheidung hat Flick demnach bereits getroffen: Der 54-Jährige will im Sommer nicht wieder in die zweite Reihe zurückkehren, sondern Cheftrainer bleiben – entweder beim FC Bayern München oder bei einem anderen Verein.

Dadurch steht der FC Bayern nun unter Zugzwang. Der Ball liegt jetzt bei den Münchnern. Verlängern sie zeitnah mit Flick oder riskieren sie, dass der jetzige Trainer sich schon bald für einen Sommer-Wechsel entscheidet?

Die anstehenden Aufgaben des FC Bayern

Im März steht der FC Bayern gewaltig unter Druck. In der Bundesliga müssen gegen Paderborn, Hoffenheim, Augsburg und Union Berlin unbedingt Siege her, damit der Meister im Saisonendspurt in den Topspielen gegen Dortmund, Leverkusen und Gladbach nicht noch die Meisterschaft zu verspielen droht.

Außerdem erwarten den FC Bayern München die beiden Achtelfinal-Spiele in der Champions League gegen den FC Chelsea sowie das Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke. (dhe)