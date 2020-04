FC Bayern München: Wechsel zu den Profis? Flick öffnet IHM die Türe

Erst kürzlich hat der FC Bayern München den Vertrag mit Trainer Hansi Flick verlängert, jetzt könnte der Chefcoach personelle Verstärkung bekommen.

Hansi Flick wünscht sich Miroslav Klose an seiner Seite. Der Chefcoach des FC Bayern München öffnet dem Weltmeister die Türe.

FC Bayern München: Wird Klose zu den Profis befördert?

Miroslav Klose muss eigentlich nur noch „Ja“ sagen. Assistenztrainer beim FC Bayern München unter Chefcoach Hansi Flick - die Tür steht jedenfalls offen. „Er wäre für unser Trainerteam eine Bereicherung. Aber er muss es selbst entscheiden. Das liegt nicht nur an mir, sondern in erster Linie auch an ihm“, sagte Flick über den WM-Rekordtorschützen.

Flick, der für drei Jahre bei den Münchnern verlängert hat, ist im Moment zwar „sehr zufrieden“ mit seinem Trainerteam, wäre einer Ergänzung aber nicht abgeneigt. Klose verfolgt freilich weiter seinen eigenen Weg und lässt Flick zunächst noch zappeln.

Das ist Miroslav Klose

Geboren am 9. Juni 1978 in Opole, Polen

Profi von 1997 bis 2016

In 668 Spielen erzielte er 259 Tore

Trainer seit 2018 bei Bayerns U17

Der Weg des Miroslav Klose war ohnehin schon immer ein besonderer. Als Achtjähriger kam er mit seiner Familie von Polen nach Deutschland, die Fußballschuhe schnürte er erstmals bei der SG Blaubach-Diedelkopf in der Westpfalz. So begann der langsame Aufstieg zum „Weltstar“ (Bundestrainer Joachim Löw): mit knapp 22 Jahren erst das Debüt in der Bundesliga, 14 Jahre später Weltmeister, zweimal Double-Sieger mit dem FC Bayern, Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft (71) sowie bei WM-Endrunden (16).

Ähnlich behutsam, aber diesmal etwas steiler, könnte nun die Trainerkarriere verlaufen. Nach seinem Rücktritt als Aktiver sammelte Klose erst mal Eindrücke und Erfahrungen im Team von Löw, seit zwei Jahren trainiert er die U17 der Bayern. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte ihn im vergangenen Sommer bereits zur U19 befördern.

Klose könnte die Stürmer in Form bringen

Klose schlug das Angebot aus, blieb seiner Mannschaft treu und geht geduldig seinen Weg: Dieser sieht ab Juni die Teilnahme am Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Hennef vor. Elf Monate dauert die Ausbildung für die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen, der 41-Jährige freut sich auf „den nächsten wichtigen Schritt“.

Und nebenbei schon Co-Trainer unter Flick? Auch dieser Schritt erscheint richtig, zumal Klose und Flick alte Bekannte sind und in Rio gemeinsam Weltmeister wurden. „Ich kenne Miro schon lange, ich habe ihn als sehr loyalen, sympathischen, sozial sehr kompetenten Menschen kennengelernt“, schwärmt der Bayern-Coach und ehemalige Löw-Assistent.

Klose könnte an der Seite von „Spielerflüsterer“ Flick weitere Erfahrung im Umgang mit den manchmal bockigen Stars sammeln und sich auch taktisch weiterentwickeln. Allerdings würde er aufgrund seiner Ausbildung einige Tage pro Monat nicht zur Verfügung stehen.

Ein Vorteil: Mit Torhüter Manuel Neuer, Jerome Boateng oder Thomas Müller stand Klose schon gemeinsam auf dem Platz, auch das Umfeld an der Säbener Straße ist ihm bekannt und vertraut. Im Sommer läuft sein Jugendtrainer-Vertrag bei den Bayern aus, die Zukunft ist offen. Klose hat die Wahl. (sid)