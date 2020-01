FC Bayern München: Hansi Flick neidisch auf BVB – „Das wünscht man sich“

München. Wenn beim FC Bayern München über Borussia Dortmund gesprochen wird, geht es meist um kleine Sticheleien. Kein Wunder, schließlich ist der BVB in den Augen der Bayern ein echter Rivale und im vergangenen Jahrzehnt so etwas wie ein Feindbild geworden.

Umso erstaunlicher, wenn man vom FC Bayern München mal ausgesprochenes Lob Richtung BVB hört.

FC Bayern München: Hansi Flick mit Riesenlob für den BVB

So geschehen in der Pressekonferenz vor dem FCB-Heimspiel gegen Dortmunds Lokalrivalen Schalke 04. Angesprochen auf das irre Debüt von Erling Haaland, der in seinem ersten Spiel für Dortmund einen Hattrick erzielte, sagte Hansi Flick: „Das wünscht man sich ja, dass man einen Spieler verpflichtet und der dann drei Tore macht.“

Erling Haaland gelang ein Traum-Debüt für Borussia Dortmund. Foto: imago images / ActionPictures

Und weiter: „Ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, weil ich gerade auf dem Flug nach Berlin war, aber klar war das schon beeindruckend, dass er reinkommt und das Spiel dreht. Das spricht für ihn und da haben sie gut einen Fang gemacht.“

Nanu? So viel Lob für den BVB klingt vom FC Bayern München fast, als wäre da etwas Neid im Spiel. Zwar haben die Bayern mit Robert Lewandowski einen Ausnahme-Stürmer in seinen Reihen, der geht mit inzwischen 31 Jahren aber auch dem Herbst seiner Karriere entgegen.

Allerdings dürfte es auch schwer sein, zu diesem Zeitpunkt am Haaland-Transfer ein Haar in der Suppe zu finden. Für magere 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt, schlug der Norweger durch sein Dreierpack-Debüt in Augsburg ein wie eine Bombe.

Das dürften auch die Bayern-Bosse gesehen haben. Die hatten sich frühzeitig gegen einen Haaland-Transfer entschieden.