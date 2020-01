FC Bayern München: Legende spricht von Rückkehr – bahnt sich ein Paukenschlag an?

München. Sorgt die Personalnot beim FC Bayern München für ein sensationelles Comeback? Eine echte Vereins-Legende hat dem Rekordmeister seine Hilfe angeboten und spricht von einer Rückkehr.

Der Brasilianer Rafinha, der den FC Bayern München im vergangenen Sommer nach acht Jahren und sieben Meistertiteln emotional verließ, hat dem FCB seine Rückkehr angeboten!

FC Bayern München in Personalnot: Rafinha bietet Hilfe an

Der „Sport Bild“ sagte der 34-Jährige: „Ich bin glücklich in Brasilien, aber mein Herz schlägt für Bayern München. Wenn Bayern Hilfe braucht, dann können sie mich anrufen.“

Rafinha gewann mit Flamengo die südamerikanische Champions League. Foto: imago images/Sports Press Photo

Rafinha wechselte nach seinem Abschied aus München zu Flamengo, gewann mit dem brasilianischen Topklub auf Anhieb die „Copa Libertadores“, das südamerikanische Pendant zur Champions League.

------------------------------------

• Mehr Silvester-Themen:

Borussia Dortmund: Bayern oder Schalke? BVB-Wunderkind Moukoko mit klarem Statement

FC Schalke 04: Jean-Clair Todibo besteht den Medizincheck - das ist der Neue auf Schalke

• Top-News des Tages:

Wetter: Nach mildem Januar – nun droht uns dieser Hammer

Duisburg: Frau öffnet ihren Briefkasten und traut ihren Augen kaum – „Ich hab sowas noch nie gesehen“

-------------------------------------

Rafinhas Vertrag lässt Rückkehr zu

Flamengo würde der Routinier jedoch jederzeit den Rücken kehren, sollte der FC Bayern München seine Dienste benötigen. In einem sowieso schon dünn besetzten FCB-Kader herrscht durch die Verletzungen von Niclas Süle, Javi Martinez und Lucas Hernández akute Personalnot. Die Abwehr fährt auf der letzten Rille – ein weiterer Ausfall würde Trainer Hansi Flick in große Nöte bringen.

Zuletzt forderte Flick sogar öffentlich Verstärkungen in der Abwehr. Holen die Bayern jetzt Rafinha zurück? Dessen Vertrag, so der Brasilianer gegenüber „Sport Bild“, würde ein Comeback in München sogar zulassen.