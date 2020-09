am 28.09.2020 um 15:51

FC Bayern München: Giovane Elber macht Foto in München – ausgerechnet neben IHM

Giovane Elber ist eine wahre Vereinslegende des FC Bayern München. Jahrelang ging er für den Rekordmeister auf Torjagd.

Auch in der Zeit nach seinem Karriereende blieb Elber dem FC Bayern München erhalten, ist heute als Klubrepräsentant tätig. Daher sorgt nun ein Foto des Brasilianers für Aufsehen, auf dem ein für Bayern-Fans besonders schmerzhaftes Detail zu sehen ist.

FC Bayern München: Elber-Foto mit 1860-Trikot

Bei diesem Anblick dürfte so mancher Bayern-Fan zunächst gestutzt haben. Giovane Elber posiert auf einem Foto neben einer Schaufensterpuppe mit einem 1860-München-Trikot. Als wenn das nicht schon genug wäre, ist auf dem Bild auch noch Benedikt Lankes zu sehen.

Lankes ist der Wirt des „Löwenstüberl“ in München – der Vereinsgaststätte der Sechziger. Bayerns einstiger Stürmer wird im Alter doch nicht etwa noch die Seiten wechseln und mit dem Münchener Stadtrivalen sympathisieren?

Mitnichten, darum müssen sie sich beim FC Bayern München dann doch nicht sorgen. Das Foto hat einen anderen Hintergrund, wie die „Abendzeitung“ berichtet. So soll das Bild durch eine Kooperation zwischen dem Unternehmen „Endress“ und Lankes zustande gekommen sein.

Elber ist für die Firma als Werbegesicht tätig und sei demnach zufällig zeitgleich mit dem Wirt bei „Endress“ vor Ort gewesen. „Er war heute da und die haben im Verkaufsraum die Puppe mit dem 60er-Trikot. Perfekt, um ein Foto mit Abstand zu machen“, zitiert die „Abendzeitung“ Lankes.

Für die Foto-Idee war sich Elber dann eben nicht zu schade, forderte aber wohl, dass demnächst auch eine Puppe mit Bayern-Trikot aufgestellt werden solle.

Elber bei den Bayern

1997 wechselte Giovane Elber vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München und lief dort sechs Jahre auf. Der Stürmer erlebte bei den Münchenern eine überaus erfolgreiche Zeit, gewann vier deutsche Meisterschaften und krönte sich mit seinem Team 2001 zum Champions-League-Sieger.

Für die Bayern lief er in über 260 Pflichtspielen auf und erzielte dabei 140 Treffer. Nach seiner Zeit in München spielte er noch in Lyon, Gladbach und Belo Horizonte. Nach seinem Karriereende kehrte er als Markenbotschafter zum FC Bayern zurück. (mh)