Bayern München – Düsseldorf im Live-Ticker: Machtdemonstration! FCB zaubert Fortuna schwindelig

München. Eine Machtdemonstration! Am Samstagabend hat Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf ein Feuerwerk abgebrannt und 5:0 (3:0) gewonnen.

Ein Eigentor von Jörgensen, ein Treffer von Benjamin Pavard und ein Tor nach Traum-Kombination von Robert Lewandowski sorgten bereits zur Pause für Klarheit.

Bayern München - Fortuna Düsseldorf: Machtdemonstration des Meisters

Doch der Meister hatte Lust auf mehr und so schraubten erneut Lewandowski und schließlich Davies das Ergebnis weiter hoch.



-----------------

FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 Jörgensen (15./ET), 2:0 Pavard (29.), 3:0 Lewandowski (44.), 4:0 Lewandowski (50.), 5:0 Davies (52.)

------------------

------------------

Aufstellungen:

Bayern München: Neuer – Pavard, Hernandez, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

Bank: Ulreich, Odriozola, Martinez, Cuisance, Perisic, Boateng, Singh, Batista-Meier, Zirkzee

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier – Gießelmann, Jörgensen, Hoffmann – M. Zimmermann, Morales, Bodzek, Thommy – Stöger – Skrzybski, Karaman

Bank: Rensing, Berisha, Ofori, Pledl, Hennings, Suttner, Sobottka, Bormuth, Zimmer

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 30. Mai, 18:30

Stadion: Allianz-Arena (München)

Schiedsrichter: Robert Hartmann

---------------

Schluss! Eine Machtdemonstration des Meisters (und designierten Meisters?). Die Bayern zaubern sich zu einem 5:0-Sieg, Düsseldorf ist sogar noch dem Schlimmsten entgangen.

87.: Die letzten Minuten laufen, Düsseldorf hat die Hoffnung auf einen Ehrentreffer wohl aufgegegen. Jetzt wird nur noch runterverteidigt, um dem halben Dutzend zu entgehen.

80.: Zehn Minuten noch. Hier sind alle Dropse gelutscht, ausgeschieden und durchs Klärwerk. Da lohnt sich ein Blick nach vorne: Für die Bayern steht jetzt mit den Spielen gegen Leverkuse (A), Frankfurt (H) und Gladbach (H) ein hartes Programm an. Übersteht man das mit maximal einer Niederlage, ist die Meisterschaft wohl endgültig eingetütet.

73.: Beachtenswert, wie viel Lust die Bayern auf weitere Tore haben. Diese Lust scheint unstillbar heute. Düsseldorf wird immer wieder schwindelig gespielt, hat derzeit aber das glücklichere Ende für sich. Derzeit scheint das halbe Dutzend aber eine Frage der Zeit.

60.: Die Fortunen zucken mit den Schultern. So schlecht waren sie gar nicht. Doch wenn die Bayern Bock haben und ins Rollen kommen (und gelassen werden), gibts halt schnell einen Satz warme Ohren. Erwähnenswert: Die Düsseldorfer ergeben sich nicht der Klatsche, sondern versuchen, das ganze schmal zu halten und sogar noch einen Ehrentreffer zu erzielen.

52.: TOOOOOOR für die Bayern!

Davies schraubt den Spielstand weiter hoch. Der Kanadier sieht eine Lücke, tänzelt hindurch und bleibt vor Kastenmeier cool. Flach rein, 5:0.

50.: TOOOOOOR für die Bayern!

Die Bayern zaubern weiter. Gnabrys harte, flache Hereingabe verwandelt Lewandowski mit der Hacke durch die Beine von Kastenmeier. Höchststrafe für den Keeper. Und das 4:0.

46.: Weiter gehts! Schlechte Kunde für den FCB: Hernandez hat sich wohl wieder etwas zugezogen, wird durch Michael Cuisance ersetzt.

Pause! Die Bayern liegen uneinholbar vorne, haben schon das Zaubern für sich entdeckt. Viel Spannung ist nicht mehr zu erwarten, vielleicht noch das ein oder andere schöne Tor – und/oder ein Schlachtfest.

44.: TOOOOR für die Bayern!

Was für eine Kombination! Lewandowski leitet einen Pass mit der Hacke in den Lauf von Kimmich weiter, der vor Kastenmeier auf Müller ablegt, der auf Lewandowski ablegt, der ins leere Tor trifft. Das ist kaum zu verteidigen und sieht einfach nur geil aus. Die Entscheidung schon vor der Pause.

39.: Die Gäste sind mutig, aber gegen diese Dominanz der Bayern dennoch machtlos.

33.: Düsseldorf plötzlich mit der Riesenchance. Die Bayern verteidigen zu lasch, Thommy nutzt das für eine präzise Flanke auf Karaman, der freistehend abschließen kann. Sein Schuss erreicht den Kasten aber nicht, weil sich Alaba in die Flugbahn wirft.

29.: TOOOOOR für die Bayern!

Jetzt hat Pavard sein Tor doch. Bei einer Ecke von rechts springt der Weltmeister am höchsten und köpft ein. Kastenmeier ist dran, aber nicht mehr entscheidend.

26.: Karaman trifft Bayerns Hernandez mit dem hohen Bein im Gesicht, sieht dafür Gelb. Der Franzose steht aber schnell wieder.

19.: Bitter gelaufen. Das Tor wird nun doch von der DFL als Eigentor von Jörgensen gewertet. Der hatte die Kugel erst so abgefälscht, dass sie im Tor landete, ergaben die Zeitlupen.

15.: TOOOR für die Bayern!

Goliath führt. Gnabry spielt eine Müller-Flanke gekonnt volley in die Mitte, Pavard schließt ab und der Ball landet über den Umweg eines Düsseldorfer Oberschenkels im Netz.

8.: Bis auf Morales' Chance das gewohnte Bild: Die Bayern am Ball, mit Zielstrebigkeit und Kombinationssicherheit immer auf dem Weg zum Abschluss. Die Gäste stehen sehr tief.

4.: Da schau an! Die erste Chance gehört der Fortuna. Karaman geht über die rechte Seite, legt schlau zurück in die Mitte, wo Morales mit Anlauf draufhauen kann. Doch sein Schuss wird abgefälscht und landet mit ungefährlichem Tempo in Neuers Armen.

1. Minute: Los gehts!

18.20 Uhr: Fortuna-Legende Thomas Allofs hofft vor Bayern - Düsseldorf einfach nur, dass sein Klub „nicht abgeschlachtet wird“. Ziemlich bezeichnend für die Entwicklung der Bundesliga in den letzten acht Jahren...

18.10 Uhr: In zehn Minuten geht es in der gähnend leeren Allianz Arena los. Werden die Bayern ihrer großen Favoritenrolle gerecht oder sind zu viele FCB-Stars im Kopf schon sicher Meister?

17.48 Uhr: Hansi Flick nimmt den zuletzt bärenstarken Jerome Boateng aus der Anfangsformation. Uwe Rösler tauscht im Vergleich zum 2:1 gegen Schalke gleich viermal.

17.33 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Bayern München: Neuer – Pavard, Hernandez, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

Bank: Ulreich, Odriozola, Martinez, Cuisance, Perisic, Boateng, Singh, Batista-Meier, Zirkzee

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier – Gießelmann, Zanka, Hoffmann – M. Zimmermann, Morales, Bodzek, Thommy – Stöger – Skrzybski, Karaman

Bank: Rensing, Berisha, Ofori, Pledl, Hennings, Suttner, Sobottka, Bormuth, Zimmer

14.25 Uhr: Personell sieht es bei der Fortuna relativ entspannt aus. Lediglich Torwart Zack Steffen fällt weiterhin wegen Knieproblemen aus. Der wurde und wird von Ersatzkeeper Kastenmeier aber bereits seit längerem exzellent ersetzt. Den Bayern fehlt mit Coutinho (Knöchel-OP) und Thiago (Adduktorenprobleme) das Brasilianer-Duo. Außerdem muss Corentin Tolisso weiter wegen seiner Sprunggelenks-OP passen.

11.32 Uhr: Der Mann an der Pfeife ist heute übrigens Robert Hartmann.

Samstag, 30. Mai, 9.59 Uhr: Guten Morgen! Es ist Matchday. Am Abend empfängt Spitzenreiter Bayern München den Tabellensechzehnten Fortuna Düsseldorf zum Duell. Wir begleiten die Partie für dich LIVE.

14.02 Uhr: Für Bayern-Trainer Hansi Flick war die Partie damals erst sein drittes Spiel als Cheftrainer. Er hat die Bayern wieder auf Kurs gebracht und eine beeindruckende Bilanz. In 24 Partien unter seiner Leitung gab es unfassbare 21 Siege.

12.53 Uhr: An das Hinspiel werden sich wohl nur die Bayern-Fans gerne zurückerinnern. Düsseldorf kam damals im eigenen Stadion unter die Räder und verlor mit 0:4.

11.48 Uhr: Auch der Gast aus Düsseldorf durfte unter der Woche jubeln. Gegen die krisengebeutelten Schalker gelang ein 2:1-Sieg nach Rückstand.

--------------

--------------

11.25 Uhr: Können die Münchener ihre Konzentration aufrecht erhalten? Nach dem Erfolg bei Borussia Dortmund scheint die achte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach zu sein. Dazu müssen die Bayern aber weiterhin seriös auftreten.

Freitag, 29. Mai, 11.03 Uhr: Einen schönen Freitagmorgen und ein herzliches Willkommen zum Live-Ticker zum Spiel des FC Bayern München – Fortuna DÜsseldorf. Bis zum Anpfiff erfährst du hier alles rund um die Begegnung und verpasst während des Spiels kein Highlight.