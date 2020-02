FC Bayern München: Flick schlägt Alarm – mit dieser klaren Ansage

Der FC Bayern München eilt in der Bundesliga von einem Sieg zum nächsten. Dennoch sieht Hansi Flick einen Grund für deutliche Kritik.

Der Trainer des FC Bayern München war mit der Leistung seines Teams beim 3:1 in Mainz am Samstag alles andere als zufrieden. Nach der Partie ging der 54-Jährige mit seinen Spielern hart ins Gericht.

FC Bayern München: Flick kritisiert sein Team

„Von den ersten 30 Minuten war ich begeistert. Danach war es von uns zu wenig, wir haben das Tempo rausgenommen“, sagte der Bayern-Coach: „Auch beim Eckball kurz vor der Pause hätte ich mir gewünscht, dass die Mannschaft sich ein bisschen anders präsentiert.“

Nach Treffern von Robert Lewandowski (8.), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) war der FC Bayern München früh in eine deutliche Führung gegangen. Jerry St. Juste (45.) verkürzte nach besagtem Eckstoß für Mainz.

„Das war nicht Bayern-Like“

Flick kritisierte seine Spieler dafür, dass sie nach der 3:0-Führung mehrere Gänge runtergeschaltet hatten. „Man muss sagen, dass diese 60 Minuten nicht Bayern-Like waren. Wir wollen realistisch sein und da gehört dazu, dass die Spieler mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Dann bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“

Am Mittwoch steht für den FC Bayern gleich das nächste Spiel an. Im Achtelfinale des DFB-Pokals ist 1899 Hoffenheim zu Gast in München.

Am Sonntag folgt dann das große Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Um 18 Uhr ist der Tabellenzweite aus Leipzig zu Gast beim Tabellenführer aus München. In dem Spiel gegen Leipzig will Bayern die angeschlagenen „Bullen“ endgültig ins Tal der Tränen schicken. Die Leipziger waren vor zwei Wochen noch souveränen Tabellenführer. Doch zuletzt ließ die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in den Spielen bei Eintracht Frankfurt (0:2) und gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) Federn. (dhe)