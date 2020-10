FC Bayern München: Kurios! ER stand angeblich kurz vor einer Rückkehr zum Rekordmeister

Es wäre sicherlich einer der kurioseren Transfers in diesem Sommer gewesen. Der FC Bayern München hätte wohl beinahe einen Spieler zurückgeholt, der vor einem Jahrzehnt im Kader der Münchener stand.

Noch brisanter wird das Ganze dadurch, dass der Spieler das Interesse des FC Bayern an seiner Person auf Twitter selbst verriet.

FC Bayern München: Baumjohann verrät, woran der Wechsel scheiterte

Alexander Baumjohann, einst ein großes Talent in Deutschland, kickt aktuell beim Sydney FC in der ersten australischen Liga. Noch vor drei Jahren war er in seinem Heimatland aktiv, zuletzt bei Hertha BSC Berlin.

Alexander Baumjohanns Profi-Stationen:

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach

Bayern München

1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC Berlin

Coritiba FC

EC Vitoria

Western Sydney

Sydney FC

Einige Fans werden sich vermutlich auch noch daran erinnern, dass der heute 33-Jährige 2009 sogar beim FC Bayern München spielte. Damals war er aus Gladbach an die Säbener Straße gewechselt. Nun hätte es wohl beinahe eine Rückkehr gegeben.

Alexander Baumjohann spielt aktuell in Australien. Foto: imago images/AAP

Gerüchten zufolge soll der Rekordmeister daran interessiert gewesen sein, Baumjohann zurück nach Deutschland zu holen. Allerdings nicht für die Profimannschaft sondern für die Bayern-Amateure, die bekanntlich in der dritten Liga Meister wurden, wegen der Regularien aber vom Aufstieg ausgeschlossen sind.

Auf Twitter machte das Gerücht die Runde und die Fans versuchten, herauszufinden, ob etwas daran sei. Doch statt gut informierter Insider antwortete der Spieler einfach selbst. Auf die Frage, ob Bayern den Mittelfeldspieler für ein Jahr per Leihe mit Kaufoption holen würde, antwortete Baumjohann:

Nein! Habe keine Freigabe erhalten! https://t.co/VUYfpkappn — Alexander Baumjohann (@AlexBaumjohann) October 4, 2020

„Nein! Habe keine Freigabe erhalten!“ Ein geplatzter Wechsel, weil Sydney seinen Spieler nicht herschenken wollte? Ob wirklich Verhandlungen stattgefunden haben, oder ob sich Baumjohann lediglich einen Scherz mit den Bayern-Anhängern erlaubte, ist nicht bekannt.

Baumjohanns Karriere

Alexander Baumjohann, gebürtiger Waltroper, erlernte das Fußball-Handwerk in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Nachdem er bei den Profis debütiert hatte folgte 2007 der Wechsel nach Gladbach.

Dort wurde Bayern München auf ihn aufmerksam. Seine Zeit in München war allerdings begrenzt, nach nur einem halben Jahr ging es zurück zum S04. Weitere Stationen folgten ehe er 2017 nach Brasilien und ein Jahr später nach Australien wechselte. (mh)