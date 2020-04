FC Bayern München: OP! FCB-Star fällt lange aus

München. Während der Saison war der FC Bayern München vom Verletzungspech gebeutelt – und selbst in der Corona-Zwangspause gibt es nun schlechte Nachrichten.

Corentin Tolisso musste unters Messer. Der französische Mittelfeldmann wurde am Dienstag am Sprunggelenk operiert, wie der FC Bayern München bekanntgab.

FC Bayern München: Corentin Tolisso fällt wochenlang aus

ℹ @CorentinTolisso wurde heute erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert. Er wird in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen.



„Corentin Tolisso wurde am heutigen Dienstag von Dr. Johannes Gabel in Murnau erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert“, erklärte der deutsche Rekordmeister. Für den Weltmeister könnte das das Saison-Aus bedeuten, sollte die Bundesliga denn überhaupt fortgesetzt werden.

Corentin Tolisso: Vier Wochen Sportverbot

Vier Wochen Sportverbot heißt es nun für Tolisso, anschließend beginnt das Aufbautraining. Vor Juni ist eine Rückkehr ins Mannschaftstraining demnach kaum möglich.

Immerhin: Nach zahlreichen und teils schwerwiegenden Verletzungen ist Tolisso beim FC Bayern München inzwischen mit Niklas Süle (Kreuzbandriss) die einzige Personalie im Lazarett.

Corentin Tolisso wurde 2018 mit Frankreich Weltmeister. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister

Tolisso kam 2017 für 31,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Säbener Straße, wurde ein Jahr später mit Frankreich Weltmeister. Mit den Bayern feierte er bislang zwei Deutsche Meisterschaften sowie den DFB-Pokalsieg 2019.

Vor dem Start der Sommer-Transferperiode rankt sich das ein oder andere Wechselgerücht um den 25-Jährigen. Vor allem Inter Mailand soll interessiert sein.