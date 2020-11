FC Bayern München: Müller tut es schon wieder – Bayern-Urgestein sorgt mit DIESEM Spruch für Lacher

Zugegeben, Geisterspiele mögen nicht so anschaulich sein, wie Spiele vor 80.000 Zuschauern. Doch wenn der FC Bayern München und vor allem Thomas Müller spielen, ist Entertainment garantiert.

Müller fiel in letzter Zeit immer wieder mit kuriosen Sprüchen während der Spiele auf. Bei der Partie von Bayern München bei RB Salzburg war es wieder soweit.

FC Bayern München: Müller macht sich über Gegenspieler lustig

Lange Zeit zitterten die Bayern beim Gastspiel in Österreich. Am Ende zündete der Triple-Sieger dann aber kurz den Turbo und gewann am Ende deutlich 6:2. Da hatte Thomas Müller sein Tagewerk bereits beendet.

Der Ex-Nationalspieler hatte seine Füße vor allem bei den ersten beiden Toren der Münchener im Spiel und fiel außerdem mal wieder mit einem markigen Spruch auf, der nur zu hören war, weil im Stadion keine Fans zugelassen waren.

Nach diesem Schuss kam es zum Müller-Ausbruch. Foto: imago images/Eibner Europa

Was war passiert? In der 34. Minute versuchte sich Robert Lewandowski mit einem Torschuss aus der Drehung. Doch statt den Ball aufs Tor zu bringen, traf er Salzburgs Verteidiger Ramalhom der sogleich schreiend zu Boden ging.

Dann folgte der Auftritt von Müller, der auf den Salzburger zustürmte und gut hörbar fluchte: „Du schaust so männlich aus und dann kommst du so laut daher!“ Eine Szene die bei den Fernsehzuschauern einmal mehr für Erheiterung sorgte.

Auch gegen Madrid war Müller schon aufgefallen

Es ist nicht das erste Mal, dass Müllers Ausrufe und Beschwerden auf dem Platz für Lacher sorgen. Allen voran beim ersten Gruppenspiel gegen Atletico Madrid hatte sich Müller lautstark über eine gelbe Karte beschwert.

------------

„Wir spielen gegen Atletico Madrid, die größte Rabaukentruppe der Welt. Und ich sehe für so etwas Gelb“, rief er damals in Richtung Schiedsrichter. Eins ist klar: Steht Thomas Müller auf dem Feld, werden auch die sonst so stillen Geisterspiele zu einem lautstarken Ereignis. (mh)