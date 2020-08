FC Bayern München: Große Hoffnung bei Lewandowski! Jetzt wird bekannt, dass...

Neue Hoffnung für Robert Lewandowski! Während der Star-Stürmer des FC Bayern München mit seinem Team in der Champions League aktuell beste Chancen auf das Triple hat, darf sich der Pole nun auch wieder Hoffnung auf einen Preis außerhalb des Platzes machen.

Zuletzt traf den Spieler des FC Bayern München die Nachricht, die Wahl des Weltfußballers werde in diesem Jahr nicht stattfinden ziemlich hart. Doch jetzt gibt es auf einmal eine Kertwende.

FC Bayern München: FIFA will nun doch Weltfußballer küren

In was für einer unglaublichen Form Robert Lewandowski aktuell ist, zeigte sich auch beim historischen 8:2-Erfolg der Bayern gegen den FC Barcelona. Der Torjäger steuerte einen Treffer und eine Vorlage zum Torreigen bei – der Rekordmeister zog locker und leicht ins Halbfinale ein und trifft dort nun auf die Überraschungsmannschaft aus Lyon.

FC Bayern München – FC Barcelona 8:2 (4:1)

Tore: 1:0 Müller (4.), 1:1 Alaba ET (7.), 2:1 Perisic (22.), 3:1 Gnabry (27.), 4:1 Müller (31.), 4:2 Suarez (57.), 5:2 Kimmich (63.), 6:2 Lewandowski (82.), 7:2 Coutinho (85.), 8:2 Coutinho (89.)

Für Lewandowski gab es aber auch abseits des Platzes gute Neuigkeiten. Scheinbar denkt die FIFA darüber nach, die Wahl zum Weltfußballer auch in diesem Jahr abzuhalten. Vor einigen Wochen hatte das Magazin „France Football“ entschieden ihren Ballon d’Or in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht zu vergeben.

Rummenigge setzt sich seit Wochen für die Weltfußballerwahl ein. Foto: imago images/HJS

Daraufhin hatten sich einige Spieler und Funktionäre zu Wort gemeldet, die diese Entscheidung nicht guthießen. Die FIFA hingegen will ihre eigene Auszeichnung des besten Spielers nun wohl im Oktober vornehmen.

Das bestätigte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. „Laut Aussage des Präsidenten der FIFA soll diese Auszeichnung stattfinden. Gianni Infantino hat mir gesagt, dass der Award für den besten Spieler, die beste Spielerin und den besten Trainer verliehen werden soll. Das kann man sehr begrüßen“, erklärte er gegenüber dem „Kicker“.

Lewandowski mit besten Chancen auf den Titel

Rummenigge war es auch, der die Absage des Ballon d’Or scharf kritisiert hatte. Mit gutem Grund: Sein Spieler Lewandowski befindet sich in der Form seines Lebens und kann eine unfassbare Quote aufweisen. In 45 Pflichtspielen gelangen ihm unglaubliche 54 Treffer.

Doch nicht nur im Abschluss sondern auch im Einleiten von Chancen ist der 31-Jährige unverzichtbar für die Münchener geworden. Wegen seiner Leistungen werden ihm bei einer möglichen Wahl zum Weltfußballer von nicht wenigen Experten beste Chancen auf die Auszeichnung zugeschrieben. (mh)