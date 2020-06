FC Bayern München: Droht eine Schlammschlacht mit PSG?

München. Droht dem FC Bayern München kurz nach dem souveränen Gewinn seines 30. Meistertitels plötzlich eine Schlammschlacht mit der internationalen Konkurrenz?

Weil die Münchener ein Talent von Paris Saint-Germain im Sommer verpflichten wollen, plant der französische Klub nun offenbar eine Gegenmaßnahme.

FC Bayern München gegen PSG: Schlammschlacht im Transfersommer?

Angeblich steht der FC Bayern kurz vor der Verpflichtung von Tanguy Kouassi. Der 18-Jährige gilt europaweit als eines der größten Talente auf der Innenverteidiger-Position. Noch ist der Transfer nicht offiziell und Kouassi steht weiterhin bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Im Visier des FC Bayern München: Tanguy Kouassi. Foto: imago images / PanoramiC

Dort sei man über das Interesse des deutschen Rekordmeisters aber schon jetzt alles andere als begeistert. PSG-Sportdirektor Leonardo sei „verärgert über die Situation“. Das berichtet der französische Radiosender „RMC Sport“. Demnach hätten die Bayern ohne Absprache mit dem Hauptstadtklub Verhandlungen mit Kouassi und dessen Berater aufgenommen. Der gesamte Transfer sei ohne das Wissen des Vereins ausgehandelt worden.

Eine Stellungnahme der Bayern zu diesen Vorwürfen gibt es bislang nicht.

PSG will „zurückschlagen“

Bei Paris seien die Verantwortlichen des Hauptstadtklubs aber sogar so verärgert, dass sie jetzt planen, „zurückzuschlagen“. Und dafür gibt es wohl auch schon einen konkreten Plan!

Dem Bericht zufolge plant Paris ebenfalls eine Transfer-Offensive. Ins Auge gefasst haben soll der Klub dabei ausgerechnet Lucas Hernandez, der ebenso wie Kouassi in der Innenverteidigung spielt. Allerdings: Bayern will seinen Rekordtransfer ohnehin nicht um jeden Preis halten. Sollte PSG also ein Angebot unterbreiten, dürfte man sich an der Säbener Straße durchaus gesprächsbereit zeigen. (the)