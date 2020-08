FC Bayern München: Große Chance für Alphonso Davies! Macht er so weiter, könnte er ...

Alphonso Davies ist die Entdeckung beim FC Bayern München. Der junge Kanadier spielt in dieser Saison die Sterne vom Himmel, überragt als Linksverteidiger auch auf internationaler Bühne.

Längst ist klar, warum Bayern München ihn Anfang 2019 unter Vertrag nahm. Für seine Leistungen könnte Davies bald mit einem ganz besonderen Preis ausgezeichnet werden.

Bayern München: Wird Davies der beste Nachwuchsspieler Europas?

Bayern München will in diesem Jahr jeden auch nur möglichen Titel gewinnen. Nach dem 8:2-Erfolg gegen Barcelona gibt es nur noch wenig Argumente, die dagegen sprechen. Der Rekordmeister befindet sich in einer beeindruckenden Verfassung.

Auch Weltstar Lionel Messi hatte gegen Davies keine Chance. Foto: imago images / Poolfoto

Neben den Mannschaftstiteln könnten die Spieler der Münchener aber auch noch zwei Einzeltitel einheimsen. Seit Wochen setzt sich Karl-Heinz Rummenigge dafür ein, dass die Weltfußballerwahl stattfindet – in der Hoffnung Robert Lewandowski möge diesen vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gewinnen.

-------------

Golden-Boy-Gewinner seit 2010:

Mario Balotelli

Mario Götze

Isco

Paul Pogba

Raheem Sterling

Anthony Martial

Renato Sanches

Kylian Mbappé

Matthijs de Ligt

Joao Felix

---------------

Aber auch Davies darf sich Hoffnungen auf einen Einzeltitel machen. Der Kanadier ist nämlich für den Golden-Boy-Award nominiert. Diesen vergibt die italienische „Tuttosport“ Jahr für Jahr an den besten U21-Spieler aus den europäischen Top-Ligen.

>>> Wie schlagen sich Davies und Co. im Halbfinale der Champions-League? Alle Infos in unserem Live-Ticker

Nun hat das Blatt die Shortlist auf 60 Namen gekürzt. Nach seinen beeindruckenden Leistungen zählt Davies zum Favoritenkreis. Dieser ist namenhaft besetzt. So sind auch Dortmunds Jadon Sancho und Jude Bellingham sowie Real-Madrid-Star Vinicius Junior auf der Liste zu finden.

Nachfolger von Götze, Pogba und Mbappé gesucht

Der Award wird seit 2003 vergeben. Der erste Spieler, der damals ausgezeichnet wurde, war der ehemalige Bundesliga-Star Rafael van der Vaart. Auch Weltstars wie Lionel Messi oder Sergio Agüero wurden zu Beginn ihrer Karriere mit dem Preis bedacht.

-------------

Weitere News zum FC Bayern München:

FC Bayern München: Große Hoffnung bei Lewandowski! Jetzt wird bekannt, dass...

FC Bayern München: Einigung erzielt! Thiago wechselt wohl nach England

FC Bayern München entlässt Jugendtrainer - die Vorwürfe sind abscheulich

------------

Nur einmal gewann bisher ein deutscher Spieler die Auszeichnung: Ex-Bayern-München-Star Mario Götze (damals bei Borussia Dortmund) im Jahr 2011. Aktueller Preisträger ist Joao Felix von Atletico Madrid. (mh)