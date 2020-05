FC Bayern München: Schock für die Fans! DAS wird es in diesem Jahr auf keinen Fall geben

München. Großer Schock für alle Fans des FC Bayern München! Eine liebgewonnene Tradition kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Selbst der Verein und die FCB-Profis sind machtlos. Doch es gibt auch Hoffnung.

FC Bayern München: Oberbürgermeister sagt mögliche Meisterfeier ab

Nach dem Sieg über Borussia Dortmund zweifelt es eigentlich kaum noch jemand an: Der FC Bayern München ist auf dem besten Wege, zum achten Mal in Folge Meister der Bundesliga zu werden. Mit sieben Zählern Vorsprung auf die schwarz-gelben Verfolger und nur noch sechs ausstehenden Spieltagen stellen sich die Bayern-Fans bereits jetzt auf den Titelgewinn ein.

Die traditionelle Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Foto: imago images / Sven Simon

Für den wahrscheinlichen Fall, dass am Ende wieder einmal die Bayern-Profis die Meisterschale in den Himmel strecken, müssen sich die Profis jedoch auf eine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren gefasst machen. Die traditionelle Meisterfeier mit den Fans auf dem Münchener Marienplatz wird unter keinen Umständen stattfinden.

Das bestätigte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. „Die liebgewonnene Tradition (...) auf dem Marienplatz ist heuer leider unvorstellbar“, erklärte er gegenüber der „Bild“. Dies sei selbstverständlich nicht wegen „mangelnder sportlicher Erfolge des Rekordmeisters, sondern natürlich wegen der coronabedingten Einschränkungen“ der Fall. Wie die Feierlichkeiten stattdessen aussehen könnten, ist nach aktuellem Stand noch unklar.

Hoffnung bleibt den Bayern-Fans mit Blick auf den DFB-Pokal sowie auf die unterbrochene Champions-League-Saison. Während das Finale des erstgenannten Wettbewerbs am 4. Juli ausgetragen wird, dürfte die europäische Königsklasse erst im August zu Ende gehen, wodurch die Chancen auf eine große Meisterfeier wachsen. Derzeit gelten die Kontaktbeschränkungen in Bayern bis zum 29. Juni, eine erneute Verlängerung ist jedoch wahrscheinlich. Im schlimmsten Fall können Mannschaft und Fans also gar nicht gemeinsam feiern. (the)