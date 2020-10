FC Bayern München – Atletico Madrid im Live-Ticker: Coman bringt Bayern in Führung!

Schock-Nachricht vor dem Spiel FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Wie die Münchener am Dienstagabend mitteilten, wurde Serge Gnabry positiv auf Corona getestet. Was bedeutet das für die Partie München gegen Madrid?

Am Mittwoch sollten Bayern und Atletico eigentlich den Auftakt in der Champions League bestreiten. Am Mittwoch hieß es dann aufatmen. Das Spiel wird stattfinden.

FC Bayern München – Atletico Madrid im Live-Ticker

Alle Neuigkeiten rund um die Partie und um die Erkrankung Gnabrys erhältst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Bayern München – Atletico Madrid 1:0 (-:-)

Tore: 1:0 Coman (28.)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Kimmich - T. Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Llorente, Herrera, Koke, Carassco - Suarez, Joao Felix

28. Minute: Toooooor für Bayern!

Coman macht es eiskalt. Kimmich spielt einen hohen Ball in den Sechzehner. Coman nimmt den Ball aus der Luft mit und lässt Oblak dann keine Chance.

27. Minute: Carassco setzt sich gegen Süle und Kimmich durch und findet dann auch noch Suarez. Der Stürmer verzieht aber überhastet.

21. Minute: Müller beschwert sich lautstark und gut hörbar über seine Gelbe Karte. „Wo sind wir denn hier?“, fragt er in Richtung Schiedsrichter.

15. Minute: Pfostentreffer Bayern!

Kimmich bringt eine Ecke in den Strafraum. Dort findet er den aufgerückten Süle, der den Ball an den Pfosten schießt.

13. Minute: Bayern übernimmt die Spielkontrolle, versucht Madrids Defensive auseinander zu ziehen. Doch bisher lassen sich die Spanier nicht aus der Reserve locken.

7. Minute: Auf der anderen Seite ist es natürlich Lewandowski mit der ersten Chance. Coman findet den Polen per Flanke. Sein Direkt-Schuss segelt am Kasten vorbei.

3. Minute: Atletico drückt sofort auf's Tempo. Suarez rutscht um wenige Zentimeter an einer scharfen Flanke vorbei.

1. Minute: Der Ball rollt in München.

20.57 Uhr: Die Teams betreten einzeln den Rasen und die Champions-League-Hymne erklingt.

20.51 Uhr: In gut zehn Minuten geht es los. Wer entscheidet den Auftakt für sich?

20.26 Uhr: Weitere positive Corona-Ergebnisse hatte es am Mittag nicht gegeben. Damit fehlen neben Gnabry nur die verletzten Sané und Nianzou. Zurück im Kader ist dagegen Kimmich – und auch gleich in der Startelf.

19.54 Uhr: Rund eine Stunde vor dem Anpfiff stehen die Aufstellungen fest. Hansi Flick setzt auf den Außenbahnen auf Thomas Müller und Kingsley Coman.

19.13 Uhr: Auch heute werden in der Allianz-Arena keine Fans sein. Die Stadt München hat Zuschauer bei Sportveranstaltungen bis zum 25. Oktober untersagt.

18.26 Uhr: Auch der direkte Vergleich spricht für den Titelverteidiger, wenn auch nur knapp. Von sechs Duellen in der Königsklasse gewann Bayern drei. In zwei Spielen triumphierte Atletico. Dazu kommt ein Unentschieden.

17.28 Uhr: Nachdem die Frage um die Austragung beantwortet ist, können wir uns nun auf das Sportliche konzentrieren. Dabei fällt eines auf: Bayern hat eine unfassbare Serie. Der Rekordmeister gewann die letzten 16 Auftaktpartien in die Champions League. Atletico ist also gewarnt.

14.47 Uhr: Jetzt gibt es Gewissheit. Die Partie kann stattfinden. "Das Spiel läuft wie geplant ab", teilte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union (UEFA) der Deutschen Presse-Agentur mit.

08.05 Uhr: Der Ablauf sieht heute wie folgt aus: Alle Spieler des FC Bayern München werden heute vormittag erneut getestet. Fällt der Test schließlich negativ aus, dürfen sie heute Abend spielen. Ist das nicht der Fall, müssen sie wie Gnabry in Quarantäne.

07.44 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die CL-Partie zwischen den Bayern und Atletico Madrid.

20.29 Uhr: Noch ist offen, wie es nun weitergeht. Wird das Spiel abgesagt oder kann es doch stattfinden? Zu diesen Fragen will sich der Verein noch am Abend äußern.

20.20 Uhr: Das Problem aus Sicht des Triple-Siegers: Wie die „Bild“ berichtet, habe Gnabry noch am Morgen zusammen mit der gesamten Mannschaft trainiert und sich auf die Partie gegen Madrid, die am Mittwoch stattfinden soll, vorbereitet. Auch Trainer Hansi Flick war am Nachmittag bei der Pressekonferenz noch guter Dinge, sprach lediglich davon, dass Leroy Sané und Tanguy Nianzou verletzt passen müssten.

Dienstag, 20. Oktober, 20.09 Uhr: Bittere Neuigkeiten vor dem Champions League Auftakt. Am Dienstagabend teilten die Münchener mit, dass Serge Gnabry positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Auch wenn es dem Spieler gut gehe und er bisher keine Symptome gezeigt hat, wurde er natürlich in häusliche Quarantäne geschickt.