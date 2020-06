FC Bayern München: Jetzt steht es fest! Leroy Sané wird ...

Manchester. Seit Monaten umgarnt der FC Bayern München Flügelflitzer Leroy Sané von Manchester City. Jetzt hat der Nationalspieler eine Entscheidung getroffen.

ManCity-Trainer Pep Guardiola verkündete die Neuigkeit auf einer Pressekonferenz der „Citizens“.

FC Bayern München: Leroy Sané hat sich entschieden

Sein Schützling habe auf eine Vertragsverlängerung bei ManCity verzichtet, teilte Guardiola mit. „Leroy hat es abgelehnt, seinen Vertrag zu verlängern. Jeder weiß Bescheid“, so der ehemalige Bayern-Coach. „Wenn zwei Vereine am Ende der Saison zustimmen, kann er wechseln. Wenn nicht, wird er am Ende seines Vertrags wechseln.“ Sanés aktueller Vertrag endet im Sommer 2021.

Foto: imago images / MB Media Solutions

Damit steigt Manchester City offiziell aus dem Werben um die Gunst des 24-Jährigen aus. Der Verein habe mehrere Angebote zur Verlängerung unterbreitet, die der Spieler allesamt abgelehnt habe, so Guardiola.

Der Trainer betonte, dass Sanés Zeit in Manchester nicht aus persönlichen Gründen ende. „Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn sehr. Ich habe nichts gegen ihn, aber er will ein anderes Abenteuer.“ Dieses dürfte er aller Wahrscheinlichkeit nach in Deutschland suchen.

Bayern könnten Kaugummi-Transfer abschließen

Der FC Bayern zeigt bereits seit dem Sommer 2019 Interesse an Sané. Als ihn eine Verletzung jedoch zurückwarf, wartete der deutsche Rekordmeister mit einer Verpflichtung zunächst ab. Mittlerweile sollen sich die Bayern mit Sané und dessen Berater einig sein. Allerdings steht eine Einigung mit Manchester City noch aus. Medienberichten zufolge erweisen sich die „Citizens“ als harte Verhandlungspartner.

Dass der Wechsel in diesem Sommer zustande kommt, dürfte jedoch auch im Interesse des Premier-League-Klubs liegen. Schließlich ist das kommende Transferfenster die letzte Gelegenheit für Manchester City, für seinen Schützling noch eine Ablösesumme zu generieren, bevor dieser ein Jahr später ablösefrei wechselt. (the)