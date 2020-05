FC Bayern München: „Unanständig!“ Bayern-Boss Rummenigge giftet – das ist der Grund

München. Die Bundesliga steht wieder in den Startlöchern – doch noch immer sind einige Fragen ungeklärt. Eine davon: Wer zeigt die Freitagsspiele? Und werden sie überhaupt übertragen?

Rechte-Inhaber Eurosport will den Vertrag kündigen, damit würde auch Sublizenz-Inhaber DAZN die Rechte an den Bundesligaspielen am Freitag, Montag und frühen Sonntag verlieren. Das gefällt Karl-Heinz Rummenigge gar nicht. Der Boss des FC Bayern München giftet nun gegen den TV-Sender.

FC Bayern München: Rummenigge giftet gegen Eurosport

Die Idee von Eurosport-Mutter Discovery, sich über ein mögliches Sonderkündigungsrecht aus dem Vertrag zu ziehen, stößt beim Bayern-Boss auf völliges Unverständnis. „Ich bedaure das Verhalten von Eurosport sehr, ja, ich finde es unanständig, dass man in einer Krise einen Vertrag aufkündigt“, so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München.

Und weiter: „Ich denke, dass das für Eurosport einen großen Imageschaden bedeutet. Wer geht denn mit einem solchen Sender in der Zukunft noch eine Partnerschaft ein?“

Karl-Heinz Rummenigge, Vorsitzender des FC Bayern München, äußert deutlich sein Unverständnis über Eurosport. Foto: imago images/HJS

Seifert bestätigt Probleme mit Rechte-Inhaber Eurosport

In einer Pressekonferenz hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert vergangene Woche bestätigt, dass es Probleme mit Eurosport als Rechte-Inhaber gibt. „Wir haben derzeit eine andere Auffassung über die Interpretation der Verträge als Eurosport/Discovery. Da sind wir in Gesprächen“, erklärte Seifert.

Gleichzeitig stellte er aber auch klar: „Wir werden weiterhin Freitagsspiele anbieten. Das sind wir auch den Fans und unserem Partner DAZN schuldig.“ Hier mehr dazu >>

Bis zur Klärung der Frage um das Rechte-Paket bleibt der DFL nicht mehr viel Zeit. Bereits am kommenden Montag steht mit der Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen das erste Montagsspiel an.

Ob künftig auch eine Partie des FC Bayern München bei Eurosport/DAZN übertragen werden soll, ist noch unklar. Bislang hat die DFL lediglich den ersten Spieltag nach Bundesliga-Neustart terminiert. (dso)