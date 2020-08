FC Bayern München entlässt Jugendtrainer - die Vorwürfe sind abscheulich

Der FC Bayern München zieht Konsequenzen um die andauernden Diskussionen um einen Jugendtrainer. Der Übungsleiter aus dem Nachwuchsbereich soll wiederholt durch rassistische Äußerungen aufgefallen sein.

Nach ersten internen Untersuchungen hat der FC Bayern München nun verkündet, dass der betreffende Coach entlassen wurde.

FC Bayern München: Nachwuchscampus durch Rassismus-Vorwürfe erschüttert

Vor einigen Tagen sorgten Recherchen des WDR-Magazins „Sport inside“ für Aufregung beim FC Bayern München. Das Magazin berichtete von Chat-Verläufen eines nicht näher benannten Jugendtrainers, in denen er einige rassistische Ausdrücke geäußert haben soll.

Beispielsweise soll der Trainer ein Foto eines Lastwagens mit der Aufschrift „Bimbo“ gepostet haben. Dazu: „Transport. Hier werden die N**** [Unkenntlichmachung des Wortes durch Red.] von A nach B transportiert.“

Ein Unding für den Rekordmeister der sich in aller Deutlichkeit gegen Rassismus jeder Art stellt. Daher kündigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auch „zeitnahe Konsequenzen“ an. Diese hat es nun gegeben.

Wie der Verein auf seiner Website in einem kurzen Statement mitteilte, sei der Vertrag zwischen der FC Bayern München AG und einem Nachwuchstrainer im Einvernehmen aufgelöst worden. „Dies ist das erste Ergebnis einer derzeit stattfindenden internen Untersuchung am Campus des FC Bayern München“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bayern stellt sich mit Kampagne gegen Rassismus

Der energische Einsatz des FC Bayern München gegen Rassismus kommt nicht von ungefähr. Bereits im März dieses Jahres hatte der Verein eine Kampagne unter dem Namen „Rot gegen Rassismus“ gestartet, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen.

Die Untersuchungen sind nach der bekanntgemachten Vertragsauflösung allerdings nicht beendet. „Unabhängig davon werden die zugrundeliegenden Sachverhalte von der FC Bayern München AG weiter untersucht“, stellte der Verein fest. (mh)