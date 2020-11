FC Bayern München: Alaba-Abschied naht – diese Vereine stehen jetzt Schlange

Das Werben um David Alaba spitzt sich weiter zu. Der Österreicher soll erneut ein Angebot des FC Bayern München ausgeschlagen haben.

Der Abschied Alabas naht unaufhaltsam, dem FC Bayern München könnte das teuer zu stehen kommen. Jetzt bringen sich weitere Interessenten in Stellung.

FC Bayern München: Gespräche ohne Ergebnis

Seit Monaten ziehen sich die Verhandlungen zwischen Bayern München und David Alaba nun schon in die Länge. Der deutsche Rekordmeister würde nur zu gerne den 2021 auslaufenden Vertrag seines Verteidigers verlängern.

Aber der ziert sich. Vor allem soll es Streit über das neue Gehalt sowie die Vertragslaufzeit geben. Alaba würde beim Triple-Sieger gerne zum Top-Verdiener und in Sphären wie Robert Lewandowski oder Manuel Neuer aufsteigen.

Während der Verein laut Berichten wohl nur ein Salär von elf Millionen plus jeder Menge Prämien bietet, fordern Alaba und sein Berater wohl 20 Millionen Euro. Weil auch nach der dritten Gesprächsrunde beider Seiten keine Einigung zustande kam, stehen die Zeichen nun mehr denn je auf Abschied.

Alaba nach Spanien?

Für die Münchener wäre das natürlich ein herber Verlust. Sportlich wie finanziell. Im kommenden Sommer kann Alaba ablösefrei gehen. Dabei wird der Marktwert des 28-Jährigen von „Transfermarkt.de“ auf bis zu 65 Millionen Euro geschätzt. Eine Summe, die in Zeiten von Corona auch gut täte.

Doch eben weil er mutmaßlich ablösefrei zu kriegen sein wird, bringen sich diverse Top-Teams nun in Stellung. Unter ihnen: Real Madrid, Barcelona und der FC Liverpool. Dabei gilt aber gerade die spanische Liga als Favorit Alabas.

Wer kann das Gehalt bezahlen?

Doch dabei stellt sich besonders die Frage, welcher Verein das Wunschgehalt des österreichischen Nationalspielers bezahlen könnte. Beim FC Barcelona beispielsweise droht aktuell die Zahlungsunfähigkeit im nächsten Jahr, sollten sich Spieler und Verein nicht auf Gehaltseinbußen einigen.

Dagegen hat Real Madrid in diesem Sommer keinen einzigen Euro auf den Tisch gelegt und lediglich Geld durch Verkäufe eingenommen. Für die Königlichen dürfte Alaba leichter zu finanzieren sein. So oder so, ein Verbleib bei Bayern München scheint mittlerweile sehr unwahrscheinlich. (mh)