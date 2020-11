FC Bayern München: Bastelt der Triple-Sieger schon am Alaba-Ersatz? ER soll im Fokus stehen

München. Der Abgang von David Alaba beim FC Bayern München scheint beschlossen, ein weiteres Angebot zur Vertragsverlängerung wird es nicht geben.

Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar schon an einem Nachfolger. Ihre Blicke richten sich auf die Niederlande.

FC Bayern München: Ajax-Talent im Anflug?

Es war die Story bei Bayern München zu Beginn dieser Woche. Der Triple-Sieger zog sein Angebot an Alaba zurück, ein weiteres verbessertes Angebot wird es nicht mehr geben. Damit endet bei den Münchenern aller Voraussicht nach eine Ära – seit 2010 gehört der Österreicher zum Kader.

Bei Ajax gehört Schuurs in diesem Jahr zum Stammpersonal. Foto: imago images/ANP

Wie ersetzt man also einen der besten Verteidiger der Welt, der mit seinem langjährigen Verein jeden Titel gewonnen hat, den es nur zu holen gibt? Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz sind die Bayern offenbar bei Ajax Amsterdam fündig geworden.

Das ist Perr Schuurs:

Ausgebildet bei Fortuna Sittard

Wechselte Anfang 2018 zu Ajax, wurde aber umgehend zurückverlieren

Mittlerweile Stammspieler in Amsterdam

Gewann die Meisterschaft und den Pokal

11 Einsätze bei der niederländischen U21-Auswahl

Ajax zählt als eine der größten Talentschmieden, brachte in den vergangenen Jahren Stars wie Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt oder Donny van de Beek groß raus. Glaubt man aktuellen Gerüchten, so sehen die Münchener dieses Potenzial auch in Perr Schuurs.

Wie „Sky“ berichtet, soll der 20-Jährige ein heißer Anwärter auf die Alaba-Stelle sein. Schuurs spielt bereits seit 2018 in Amsterdam, stieg in dieser Saison zum Stammspieler im Team von Erik ten Hag auf.

Bayern wollte schon öfter bei Ajax zuschlagen

Dass sich der FC Bayern München in Amsterdam umschaut, ist nichts Neues. In der Vergangenheit wollte der deutsche Rekordmeister auch de Ligt oder in diesem Sommer Sergino Dest verpflichten jedoch scheiterten die Transfers. Wird das bei Schuurs besser?

Die Konkurrenz ist wie so oft namhaft, denn auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool sollen interessiert sein. Der englische Meister ist auf der Suche nach einem Ersatz für den lange verletzten Virgil van Dijk. (mh)