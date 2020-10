FC Bayern München: Bekommt der Rekordmeister doch noch seinen lang ersehnten Wunschspieler?

am 03.10.2020 um 16:12

Kommt diese Geschichte doch noch zu einem Happy End? Im vergangenen Jahr baggerte der FC Bayern München unablässig an Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea.

Der junge Flügelspieler war der absolute Wunschspieler von Bayern München, bis er schließlich in England einen neuen Vertrag unterschrieb. Seitdem war zwischen ihm und den Bayern Funkstille. Doch das könnte sich nun wieder ändern.

FC Bayern München: Spielpraxis für die EM-Teilnahme?

Hudson-Odoi gilt als großes Talent. Schon 2019 war Bayern an dem jungen Engländer dran. Damals warb der Rekordmeister öffentlich um ihn. Doch am Ende entschied sich Hudson-Odoi gegen einen Wechsel und verlängerte gleich um fünf Jahre bei Chelsea.

Einige Monate später hat sich das Blatt allerdings gewendet. Bei den „Blues“ ist man ungeduldig geworden. Es sollen endlich wieder Titel an die Stamford Bridge kommen. Dafür hat Chelsea im Sommer ordentlich Kohle auf den Tisch gelegt.

Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech – die Liste der neuen Spieler ist lang wie namhaft. Da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig für Talente. Für Hudson-Odoi ein Problem. Der Nationalspieler will unbedingt zur Europameisterschaft mit England im kommenden Jahr.

Dass das für ihn schwierig werden dürfte, sollten sich seine Einsätze in Grenzen halten, ist klar. Zuletzt startete er in der Premier League im Februar von Anfang an. Da käme ein Engagement beim FC Bayern München gerade recht.

Die Münchener sind noch auf der Suche nach Verstärkung des Kaders, sei es durch Käufe oder Leihen. Trainer Hansi Flick will für die hohe Belastung der kommenden Wochen unbedingt mehr Spieler in seiner Mannschaft.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, haben sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereits mit den Engländern in Verbindung gesetzt, um ihre Chancen bei Hudson-Odoi auszuloten. Noch bis Montag haben alle Seiten Zeit, sich zu einigen.

Anderer Deal bereits fix

Ein anderer Deal der Bayern soll demnach bereits fix sein. Wie der „Kicker“ berichtet, schnappen sich die Bayern Marc Roca von Espanyol Barcelona. Der Mittelfeldspieler kommt für neun Millionen Euro und soll in München Thiago ersetzen.

Der Spanier erhalte beim FC Bayern München demnach einen Vertrag über fünf Jahre. Nach Leroy Sané, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou ist er der vierte Neuzugang des Triple-Siegers. (mh)