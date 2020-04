FC Bayern München: „What Zé fuck?“ – Fans glauben nicht, wie dieser Ex-FCB-Star jetzt aussieht

Ein Ex-Star des FC Bayern München ist noch immer in Top-Form.

Da muss der gemeine Fan des FC Bayern München zweimal hingucken! Nicht etwa, weil er nicht erkennt, wer da auf einem Foto auf der Wiese hockt, sondern weil er schlicht nicht glauben kann, was er da sieht!

Ein Ex-Profi des Rekordmeisters zeigt sich auch nach seiner aktiven Karriere in bester Verfassung.

FC Bayern München: Ex-Star zeigt sich in Top-Form

Auf Instagram teilt Zé Roberto ein Bild, dass die Fans völlig überrascht. An seinem Körper scheint nicht ein Gramm Fett zu viel zu sein. Stattdessen: Stählerne Muskeln, sein Sixpack glänzt in der Sonne. Und das, obwohl die Hochzeit von Zé Roberto schon längst vorbei ist. Der Brasilianer ist mittlerweile 45 Jahre alt!

Die Fan-Reaktionen überschlagen sich sofort. „Da stimmt der Begriff 'Maschine' ja mal zu 100%“, schreibt einer. Ein anderer schreibt einfach nur ungläubig: „What Zé fuck?“ Auch der offizielle Twitter-Account des FC Bayern reagiert auf den Post und kommentiert mit einem Augenzwinkern: „Zé Roberto lässt auch heute noch kein Workout aus.“

Eine einfache Erklärung für seine unglaubliche Fitness liefert der ehemalige Linkaußen gleich mit. Sein Motto: „Die einzige Person, mit der du konkurrieren musst, um besser zu werden, ist die Person, die du gestern warst! Immer konzentriert bleiben!“

Beim Rekordmeister hat Zé Roberto ohnehin schon einen gewissen Legenden-Status. Sechs Jahre lief er im Münchener Trikot auf und gewann vier Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal. Gemeinsam mit Mannschaftskollegen wie Bastian Schweinsteiger oder Roy Makaay trug er sich in die Geschichtsbücher ein. Seine Karriere beendete er 2017 in seiner brasilianischen Heimat. (the)