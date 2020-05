FC Bayern München: DIESER United-Star träumt von München

München. Spieler in Deutschland sprechen häufig von der Premier League, wenn es um langfristige Transferpläne und Kindheitsträume geht.

Dass die Bundesliga und im Speziellen der FC Bayern München einen besonderen Reiz für ausländische Spieler haben, ist eher eine Seltenheit. Doch ein Star von Manchester United will genau das – einmal für den deutschen Rekordmeister spielen.

FC Bayern München: United-Star träumt vom FCB

Im Interview mit dem brasilianischen Fernsehsender „Globo Esporte“ verriet Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Andreas Pereira: „Im Moment träume ich nur davon, hier zu spielen. Aber als Spieler möchte man natürlich immer für einen anderen großen Klub spielen.“

Andreas Pereira. Foto: imago images/VI Images

Dazu zählt er auch den FC Bayern. „Ich mag Barcelona und Real Madrid sehr, das sind Top-Teams – wie auch Bayern München“, so Pereira. Mit einem Wechsel wird sich Pereira aber vermutlich in der nächsten Zeit nicht beschäftigen müssen. Zumindest gibt es für Manchester United keinen Grund, den 24-Jährigen loswerden zu wollen. 23 Einsätze gehen auf das Konto des Brasilianers – die drittmeisten bei den „Red Devils“.

Um Spekulationen zu verhindern, beotnt Pereira deshalb auch: „Im Moment konzentriere ich mich auf Manchester United. Seitdem ich 16 bin, haben sie alles für mich getan. Ich würde mein ganzes Leben hier spielen, bis ich alles gewonnen habe – und dann würde ich zu Santos gehen.“ Im Idealfall strebt er also nur noch einen einzigen Wechsel im Karriereherbst in die Heimat an.

Ohnehin kann sich Pereira keinen Transfer innerhalb der Premier League vorstellen. „Für eine andere Mannschaft in England zu spielen, ist schwierig. Ich glaube nicht, dass ich es tun würde.“ Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Gelegenheit, in Deutschland Rast zu machen. (the)