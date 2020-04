FC Bayern München: Hasan Salihamidzic plant Mega-Transfer - „Wir wollen...“

Hasan Salihamidzic kündigt beim FC Bayern Großes an.

München. Beim FC Bayern München gibt es trotz der Corona-Pause einiges zu tun: Vertragsverlängerungen stehen an. Während bei Thomas Müller und Alphonso Davies schon alles in trockenen Tüchern ist, haken die Verhandlungen mit Manuel Neuer.

Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic bleibt jedoch optimistisch – und hofft ganz nebenbei auf einen Mega-Transfer im Sommer.

FC Bayern München: Salihamidzic plant Star-Kauf

„Ich bin Optimist, also hoffe ich, dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können“, sagte Salihamidzic der „Welt am Sonntag“. Die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Neuer und dem deutschen Fußball-Rekordmeister habe man „intern geklärt“, so Salihamidzic.

Neuer hatte in einem Interview der „Bild am Sonntag“ beklagt, dass er bei seinen Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern die Diskretion früherer Zeiten vermisse. „Irritiert“ zeigte er sich, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit gekommen sind.

Manuel Neuer beim FC Bayern:

kam im Jahr 2011 vom FC Schalke 04

seitdem: 373 Spiele für den Rekordmeister

17 Titel, davon 7 mal Deutscher Meister

„Manuel weiß, dass wir ihn sehr schätzen. Ich habe mit Oliver Kahn gespielt. Ich weiß, wie gut ein Weltklasse-Torwart einer Mannschaft tut. Manuel ist ein Weltklasse-Torwart. Er genießt in unserem Club große Wertschätzung“, sagte Salihamidzic. Die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Kapitän Neuer über einen neuen Vertrag über den Sommer 2021 hinaus gestalteten sich zuletzt schwierig. Bei Laufzeit und Gehalt liegen die Verhandlungspartner deutlich auseinander.

Nach der Verpflichtung von Schalke-Torwart Alexander Nübel planen die Bayern laut Salihamidzic weitere Transfers. „Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten“, sagte der 43-Jährige.

Zuletzt wurde wieder über einen Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City nach München spekuliert. „Wir bleiben ein Käuferverein. Ich und alle bei uns stehen dafür, dass wir die Champions League gewinnen wollen - ohne wirtschaftlich unvernünftig zu werden“, sagte Salihamidzic, ohne Namen zu kommentieren. (the mit dpa)