FC Bayern München: Fan-Protest! Bayern-Ultras wehren sich gegen Bundesliga-Fortsetzung

München. Die Ultras des FC Bayern München zeigen eine klare Kante! In der Stadt protestierten die FCB-Anhänger gegen eine Fortsetzung der Bundesliga in Form von Geisterspielen.

Durch die Fan-Aktion könnte der Druck auf die Entscheidungsträger der Liga wachsen.

FC Bayern München: Fans protestieren gegen Geisterspiele

An verschiedenen Orten in der Stadt machten Fans ihrem Ärger über die Fortsetzungs-Pläne der DFL Luft. "Eure Raffgier macht nicht mal vor einer Pandemie halt. Nein zu Geisterspielen", heißt es etwa auf einem Spruchbanner. Der Liga-Verband plant, den Spielbetrieb in der Bundesliga möglichst bald wieder aufzunehmen.

"Eure Raffgier macht nicht mal vor einer Pandemie halt! Nein zu Geisterspielen." Die Südkurve München heute mit klaren Botschaften in der Stadt zu Geisterspielen & einer Rückkehr der Bundesliga. @clubnr12 #dfl @Bundesliga_DE @sportschau #coronavirus pic.twitter.com/pvahXWoi5o — Benjamin Best (@bpbest) April 23, 2020

Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, müssten dann strenge Sicherheits- und Gesundheitsregeln beachtet werden. Die DFL legte am Donnerstag einen detaillierten Masterplan für die Liga-Fortsetzung vor (>>hier alle Details). Kritischer Punkt des Papiers: Alle Spieler sollen zukünftig pro Woche mindestens einmal auf CoVid-19 getestet werden. Diese Tests kosten die Vereine insgesamt 2,5 Millionen Euro.

Ein Unding, finden die Bayern-Ultras: "Corona-Tests für Risikogruppen statt für Millionärs-Puppen. Schluss mit der Diktatur des Geldes", fordern sie deshalb. Die DFL versicherte unterdessen, dass die Tests nicht an anderer Stelle fehlen würden.

----------

Top-News aus der Bundesliga:

FC Schalke 04 stichelt gegen Gladbach – mit DIESEM Tweet: „Bisschen viel Borussia!“

BVB: Irre Corona-Story! BVB-Spieler rettet Ex-Schalke-Coach aus Moskau

----------

Zahlreiche Sportverbände anderer Sportarten haben den Liga-Betrieb wegen der Coronavirus-Pandemie längst abgebrochen oder die Zwangspause verlängert. Um die Saison regelkonform zu beenden und die Klubs vor dem wirtschaftlichen Kollaps zu bewahren, drängen jedoch viele Funktionäre in der Bundesliga darauf, schnell wieder auf den Platz zurückzukehren. (the)